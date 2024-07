Istnieje wiele różnych sposobów na to, jak szybko schudnąć, ale żaden nie jest tak tani i mało obciążający jak dieta jabłkowa. Jeśli dołączymy do niej dużo ruchu, możemy stracić 5 kg już w ciągu miesiąca.

Aby chudnąć zdrowo, trzeba jednak unikać restrykcyjnych form diety jabłkowej, bo te mogą doprowadzić nawet do anemii.

Na czym polega dieta jabłkowa?

Dieta jabłkowa nie jest dietą odchudzającą, a detoksykacyjną, mimo to można dzięki niej sporo stracić na wadze. Jabłka to owoce wysokobłonnikowe, jak również niskokaloryczne (ok. 51 kcal). Dzięki błonnikowi przedłużają uczucie sytości po posiłku i regulują perystaltykę jelit, oczyszczając przy tym przewód pokarmowy z zalegających w nim resztek.

Dodatkowo jabłka pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, co znacznie usprawnia proces trawienia. Ideę diety jabłkowej można by ująć znanym angielskim przysłowiem: „apple a day, keeps the doctor away”, bo jej podstawowym założeniem jest profilaktyka chorób dzięki codziennemu jedzeniu jabłek. Nie jest to jednak jedyny warunek powodzenia diety jabłkowej.

Drugi z nich to przestrzeganie dyscypliny jedzenia 5 lekkostrawnych posiłków dziennie. Oprócz poprzedzania każdego posiłku zjedzeniem jabłka trzeba się więc wyrzec tłustego mięsa, ryb i nabiału, zawiesistych zup i sosów, makaronu, a także roślin strączkowych i kapusty. Pensylwańscy naukowcy, którzy opracowali dietę jabłkową, zalecają też 3-dniowe detoksy, polegające na jedzeniu wyłącznie jabłek oraz piciu jak największych ilości wody (a codziennie rano roztworu wody z łyżką octu jabłkowego). Tak monotonnej diety nie wolno jednak prowadzić często, bo może ona doprowadzić do niedoboru składników odżywczych, a nawet do anemii.

Czy da się schudnąć w miesiąc bez ćwiczeń?

Sama dieta nie daje takich efektów jak w połączeniu z wzmożoną aktywnością fizyczną. Żeby stracić 5 kg w ciągu miesiąca, trzeba więc zadbać nie tylko o zdrowy jadłospis, ale również o dużą dawkę ruchu, i wcale nie muszą to być mordercze ćwiczenia. Bardzo dobre efekty w odchudzaniu dają także przyjemniejsze formy aktywnego spędzania czasu, jak np. pływanie (1006 kcal), jazda na rowerze (1337 kcal), taniec (1118 kcal), bieganie (1643 kcal) czy skakanie na skakance (1353 kcal). Kluczem do sukcesu jest systematyczność – aby osiągnąć zadowalające efekty, trzeba uprawiać sport przez 40-60 min 2-3 razy w tygodniu.