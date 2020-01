Horoskop dzienny na poniedziałek 13.01.2020 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W sprawach sercowych wiele będzie się działo. W niektórych związkach chwile radości i namiętności, inne mogą zakończyć się rozstanie. Singielką może zacząć doskwierać samotność, jednak powinny one podchodzić do nowych znajomości z rozwagą.

iStock

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Kojące działanie Wenus sprawi, że zorganizujesz dzień dla dwojga z dala od zmartwień. Ten czas sprzyja parom, dobry moment na deklaracje i chwile z ukochaną osobą.

Praca

Staraj się utrzymać zaufanie swojego otoczenia. Nieoczekiwane wiadomości ułatwią ci pracę i pozwolą rozwiązać jak najwięcej problemów.

iStock

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Mars, planeta witalności i pożądania, da ci wiele uroku. Możesz łatwo uwieść, kogo chcesz. Uważaj jednak, aby nie nadużywać swojej zwiększonej mocy.

Praca

Negatywne aspekty planetarne będą utrudniać ci pracę nad projektami. Skomplikowane negocjacje wymagają cierpliwości. Będą przebiegać powoli.

iStock

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Wenus doda ci odwagi do realizacji najskrytszych pragnień. Ale musisz zrobić pierwszy krok! Nie pożałujesz. Już wkrótce przekonasz się, że było warto.

Praca

Rozejrzyj się, kto może ci teraz skutecznie pomóc. Staraj się bardziej rygorystycznie zarządzać swoim czasem. W trudnych chwilach zachowaj zimną krew.

iStock

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Jeśli jesteś singielką, wykorzystaj szansę i wykaż inicjatywę. Barany w związkach pod dobrym wpływem Wenus. Nieporozumienia z partnerem zostaną szybko zapomniane.

Praca

Nastąpią nagłe zmiany w twoich planach zawodowych. Spotkasz kogoś, kto będzie oczarowany twoimi pomysłami i złoży ci atrakcyjną propozycję.

iStock

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

W najbliższych dniach w miłości pojawią się komplikacje. U niektórych mogą się skończyć rozstaniem. Zachowaj spokój. Burza szybko minie i zapanuje między wami sielanka.

Praca

Pomimo twoich wysiłków wciąż będziesz mieć opóźnienie. Spróbuj temu zaradzić. To konieczne, by wszystko wróciło do normy. Ciekawych ofert pracy ciągle brak.

iStock

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Sprzyjający okres zarówno dla singielek, jak i osób w związkach. Luźne relacje przekształcą się w coś trwałego. Jeśli niedawno byłaś na randce, umów się na kolejną.

Praca

Unikaj nadmiernego wysiłku, który może tylko zaszkodzić twoim planom. Wykonuj zadania tak, aby w krótkim czasie osiągnąć cel. Zadbaj o oszczędności.

iStock

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Za oknem pochmurna jesień, a w sercu wiosna. Przed tobą momenty, które zapamiętasz na długo. Nie odbieraj sobie tego. Wybierz się na wycieczkę. W parze czy nie – będziesz zadowolona.

Praca

Wkrótce osiągniesz w pracy dobre wyniki, co umocni cię w wytrwałości. Korzystaj ze swojej dobrej formy, aby ukończyć pracę. Nie marnuj energii na daremne działania.

iStock

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Aby uniknąć serii nieporozumień, jasno wyrażaj swoje pragnienia. Zgłoś ciekawy pomysł partnerowi. Inaczej będziesz musiała zaakceptować jego propozycję.

Praca

Nie planuj niczego ważnego w nadchodzących dniach. W przeciwnym razie stracisz dużo czasu (a nawet trochę pieniędzy) na niewielkie rzeczy.

iStock

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Będziesz w lepszym nastroju niż zwykle. To przyniesie rezultaty. Dzięki urokowi szybko znajdziesz osobę, której szukasz. Panny w związkach będą rozpieszczane przez partnerów.

Praca

Będziesz walczyć o swoje – przekonywać kogoś do pewnej sprawy lub dochodzić swoich praw. Stąd możliwe konflikty z pracownikami i administracją.

iStock

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Mars zapewni ci nieodparty urok. Będą niespodzianki, w tym początek zaskakującego romansu, który być może przerodzi się w związek. W parach zadowolenie.

Praca

Nie działaj pochopnie. Ścieżka dobrze ci znana może okazać się bardziej kręta, niż przypuszczasz. Pośpiech tylko zmieni dobre momenty w złe sytuacje.

iStock

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Będziesz myśleć tylko o przygodach i dobrej zabawie. Jednak znajdzie się ktoś, kto cię zaintryguje, i będzie to początek trwałego uczucia. W związkach relacja stanie się solidna.

Praca

Twoi rywale nie mają szans. Będziesz działać z rozsądkiem i przebiegłością. Szykują się kontakty z nieznajomymi przy długoterminowym projekcie.

iStock

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Jeżeli nie jesteś w związku, zaczniesz odczuwać ciężar samotności. To jednak nie powód, by rzucać się na szyję pierwszej osobie, którą spotykasz. Cierpliwości!

Praca

Niektóre wnioski powinny być dokładnie przeanalizowane. Jeśli to konieczne, zasięgnij porady specjalisty, to uchroni cię przed niepowodzeniami.