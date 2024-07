Herbata miętowa najpopularniejsza jest w Maroku, co nie znaczy, że marokańska mięta ma większe walory niż polska odmiana polna, pieprzowa czy nadwodna. Przeciwnie – ta z eksportu jest mieszanką mięty i zielonej herbaty, natomiast działanie miętowej herbaty jest najskuteczniejsze wtedy, gdy napar przygotowuje się z suszonych ziół bez żadnych domieszek. A przygotowywać go warto – pity regularnie pomaga w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości.

Herbata miętowa dobra na trawienie

Herbata miętowa to najlepszy napój, po jaki można sięgnąć po ciężkostrawnym i wzdymającym posiłku. Wzmaga produkcję żółci i soków żołądkowych, dzięki czemu przyspiesza trawienie. Działa też rozkurczowo na żołądek, dlatego przynosi ulgę w bólu brzucha. Poza tym jest skuteczna w walce z zaparciami, wzdęciami oraz zatruciami pokarmowymi.

Przeciwbólowe działanie herbaty miętowej

Mięta leczy nie tylko ból żołądka. Pomaga też na ból głowy i łagodzi dolegliwości miesiączkowe, dlatego regularnie pić herbatę miętową powinni zwłaszcza migrenowcy i kobiety boleśnie przechodzące okres. Jej działanie przeciwbólowe to zasługa flawonidów (przeciwutleniaczy) i olejków eterycznych (głównie mentolu).

Mięta jak melisa – właściwości uspokajające herbaty miętowej

Właściwości rozkurczowe mięty wpływają też na układ nerwowy, który pod jej wpływem się rozluźnia. Napar z mięty potrafi ukoić nerwy po stresującym dniu tak samo jak melisa. Poleca się go w okresie napięcia przedmiesiączkowego, po 40. roku życia, a także u wszystkich, którzy cierpią na nerwobóle i nerwowe drgawki. Dzięki właściwościom uspokajającym napar z mięty ułatwia zasypianie, a jego picie to świetne rozwiązanie dla zmagających się z bezsennością.

Herbata miętowa poprawia pamięć i koncentrację

Przeprowadzone ostatnio badania wykazały, że mięta wpływa pozytywnie na sprawność umysłową. Zasługą przeciwutleniaczy zawartych w naparze z herbaty miętowej jest fakt, że u grupy pacjentów, którzy poddali się kuracji herbacianej doszło do zahamowania postępujących objawów łagodnych zaburzeń poznawczych. Przeciwutleniacze wspomagają też proces uczenia się i zapamiętywania.

Mięta w leczeniu przeziębienia

Składnikiem herbaty miętowej, który wpływa na skuteczność naparu w leczeniu objawów przeziębienia jest mentol. Zwalcza katar, ponieważ obkurcza obrzęknięte błony śluzowe nosa, ułatwia oddychanie, a także rozrzedza śluz. Leczy kaszel – zarówno suchy, jak i mokry, ponieważ z jednej strony ułatwia odrywanie się flegmy, a z drugiej strony koi podrażnione drogi oddechowe.

Herbata miętowa odświeża oddech

Zawartość mentolu w miętowej herbacie, sprawia, że jego świeży, rześki aromat przenosi się do jamy ustnej podczas picia napoju. To bardzo cenna właściwość mięty zwłaszcza dla tych, którzy borykają się z problemem nieprzyjemnego zapachu z ust. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym drobnoustroje, powodujące nieświeży oddech giną.

Herbata miętowa w ciąży

Ciąża to okres, kiedy miętowa herbata może okazać się prawdziwym wybawieniem. Nie dość, że zapobiega porannym nudnościom i wzdęciom, to jeszcze dzięki zdolności łagodzenia napięcia nerwowego pomaga przyszłym mamom uporać się z uczuciem niepokoju i drażliwością.

Kto nie powinien pić miętowej herbaty?

Miętowa herbata – mimo całego szeregu swoich leczniczych właściwości – może czasem zaszkodzić. Nie wolno jej podawać dzieciom poniżej 4. roku życia, ponieważ przyczynia się do skurczu ich wrażliwych krtani. Reakcja alergiczna na mentol jest też możliwa u astmatyków. Innym przeciwwskazaniem do picia miętowej herbaty jest choroba refluksowa przełyku, w połączeniu z którą mięta może powodować zgagę i niestrawność. Na herbatę miętową powinni uważać także ci, którzy chorują na cukrzycę lub cierpią na choroby układu krwionośnego, ponieważ obniża ona tak ciśnienie, jak i poziom cukru we krwi.

Jak parzyć herbatę miętową?

Napar miętowy najlepiej przyrządzać zalewając jedną czubatą łyżeczkę (5 g) suszonych liści mięty 250 ml wrzątku. Powinien być parzony pod przykryciem przez 10 min.