Hemofilia jest jedną z najczęstszych skaz krwotocznych. Najczęstszą postacią jest hemofilia A. U osoby chorej występuje skłonność do powstawania dużych siniaków oraz wylewów do stawów i mięśni. Może dojść nawet do krwotoku w obrębie mózgu będącego zagrożeniem życia.

Reklama

Skazy krwotoczne polegają na zaburzeniach krzepnięcia krwi. Można je podzielić na wrodzone oraz nabyte. Jedną z chorób wrodzonych jest hemofilia, której przyczyną są uwarunkowania genetyczne.

Na czym polega skaza krwotoczna?

Skaza krwotoczna jest wrodzoną lub nabytą skłonnością do intensywnych krwawień w obrębie różnych tkanek i narządów. Jej przyczyną są zaburzenia w procesie homeostazy krwi, który polega na utrzymywaniu krwi w naczyniach krwionośnych. Ze względu na rodzaj zaburzenia, który prowadzi do rozwoju choroby, wyróżnia się kilka rodzajów skaz krwotocznych:

naczyniowe skazy krwotoczne, które objawiają się wybroczynami na skórze i błonach śluzowych, obfitymi krwawieniami z nosa, przedłużającymi się i nadmiernymi krwawieniami nawet po drobnych urazach,

płytkowe skazy krwotoczne charakteryzujące się niedoborem trombocytów, czyli płytek krwi (objawy podobne jak przy skazach naczyniowych),

osoczowe skazy krwotoczne polegające na braku lub niedoborze określonych czynników krzepnięcia krwi, które objawiają się nawracającymi domięśniowymi i dostawowymi wylewami krwi,

złożone skazy krwotoczne, w których dochodzi do więcej niż jednego zaburzenia procesu homeostazy krwi.

Hemofilia – czym jest i jakie są jej rodzaje?

Hemofilia, nazywana inaczej krwawiączką, jest wrodzoną skazą krwotoczną. Za jej rozwój odpowiadają uwarunkowania genetyczne. Istotą choroby jest brak czynników krzepnięcia krwi. Wyróżnia się trzy rodzaje hemofilii: A, B i C. Hemofilia A jest najczęstszą postacią choroby. Uwarunkowana jest brakiem czynnika VIII krzepnięcia krwi. Objawy tej choroby występują wyłącznie u mężczyzn, natomiast jej nosicielkami są kobiety. Oznacza to, że matka będąca bezobjawowym nosicielem przekazuje chorobę swojemu potomstwu, ale hemofilia z objawami ujawni się tylko u synów. Hemofilia B jest skazą krwotoczną rozwijającą się na skutek braku czynnika IX krzepnięcia krwi, nazywanego również czynnikiem Christmasa. Podobnie jak hemofilia A, choroba przenoszona jest przez kobiety, ale ujawnia się jedynie u mężczyzn. Ten rodzaj skazy krwotocznej jest znacznie rzadziej spotykany niż hemofilia A. Trzecią, najrzadszą postacią jest hemofilia C, której przyczyną jest niedobór czynnika XI krzepnięcia krwi. Choroba ma przebieg objawowy zarówno u mężczyzn, jak też u kobiet.

Reklama

Hemofilia – jak się objawia?

Podstawowym objawem hemofilii jest skłonność do powstawania siniaków o dużych rozmiarach i podskórnych krwiaków na skutek niewielkich urazów, które u zdrowych osób nie pozostawiłyby żadnego śladu. U chorych często występuje krwawienie z nosa. Objawami towarzyszącymi hemofilii są również wylewy do stawów kolanowych, skokowych oraz łokciowych, co prowadzi do powstawania obrzęków, ograniczenia ruchomości w stawie oraz silnego bólu. W konsekwencji powtarzających się wylewów do stawów dochodzi do ich zwyrodnienia i nieodwracalnego uszkodzenia. W niektórych przypadkach u chorych pojawiają się krwotoki wewnętrzne. Największym zagrożeniem są te występujące w okolicy mózgu i rdzenia kręgowego. Leczenie hemofilii polega na podawaniu osobie chorej brakującego czynnika krzepnięcia krwi w formie zastrzyku. Jest on wykonywany w przypadku urazu, krwawienia do stawu lub mięśnia, bólu lub obrzęku w określonej okolicy ciała oraz przy przedłużających się krwawieniach niezależnie od miejsca. U niektórych chorych na hemofilię konieczne jest przetoczenie krwi.