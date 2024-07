Sałatka z opieniek do słoika: przepis z dodatkiem chili, pieprzu kolorowego, żółtej papryki i koncentratu pomidorowego

Opieńki po oczyszczeniu smaży się razem z papryką i cebulą na oleju. Do wykonania zalewy potrzebne są: ocet spirytusowy, woda, cukier i przyprawy (gorczyca, goździki, ziarna jałowca) oraz koncentrat pomidorowy. Sałatka przełożona do słoików jest gotowa do zjedzenia po 2 dniach.