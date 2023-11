Gołąbki z kaszą i grzybami leśnymi to jesienna wersja obiadowego klasyka. To dużo zdrowsza propozycja ze względu na dodatek wartościowej kaszy gryczanej. To świetny wybór na wigilię oraz dla osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej - śmietaną można zastąpić śmietaną wegańską lub passatą pomidorową. Głęboki smak potrawy podkreśli delikatny i kremowy sos śmietanowy z aromatem grzybowym. Poniżej znajdziecie najprostszy przepis na gołąbki z grzybami leśnymi.

Jeśli nie przepadasz za kaszą, koniecznie spróbuj klasycznej wersji gołąbków z mięsem i ryżem zapiekanych w piekarniku.

Przepis na gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami leśnymi

Składniki na gołąbk

główka kapusty białej lub włoskiej

200 g kaszy gryczanej

150 g świeżych grzybów leśnych lub 2 garści suszonych grzybów

cebula

przyprawy: sól, pieprz, majeranek

300 ml bulionu lub/i wody z moczenia grzybów

100 ml śmietany 18%

2 łyżki mąki

olej

Jak zrobić gołąbki z kaszą i grzybami?

Jeśli używamy grzybów suszonych, należy je namoczyć przez kilka godzin w ciepłej wodzie. Wodę po grzybach zostawiamy do przygotowania sosu. Wodę zagotowujemy w dużym garnku. Do wrzącej wody wrzucamy odcięte liście i zostawiamy na kilka minut aż nabiorą elastyczności. Cebulę posiekać w drobną kostkę i zeszklić na 2 łyżkach oleju. Dorzucić świeże lub namoczone posiekane grzyby i obsmażyć na złoto. Dodać ugotowaną kaszę, zamieszać i doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Gotowy farsz nakładać na sparzone liście. Najpierw zawinąć dolny, grubszy brzeg, potem boki, a następnie ciasno zawinąć. Do dużego garnka włożyć pozostałe liście, a na nich ułożyć gołąbki. Gołąbki zalać bulionem i gotować przez 30-45 minut do miękkości. Odlewamy bulion z gotowania gołąbków. Dodajemy wodę z moczenia grzybów, śmietanę i mąkę. Doprawiamy. Ponownie zalewamy gołąbki i gotujemy jeszcze 10 minut.

Takie gołąbki świetnie będą smakować od razu po przygotowaniu. Jednak najlepsze są na następny dzień podsmażone na patelni albo podpieczone w piekarniku.