Dobre książki dla dzieci przekazują wartości, jak dobro, odwaga i poświęcenie. Takimi lekturami są „Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii” i „Zebra”. Ciekawe książki dziecięce to takie, które zwiększają wiedzę o świecie, np. „Jak tata pokazał mi wszechświat” oraz „O Grzesiu, chłopczyku, który nie przestawał zadawać pytań”.

Reklama

Książki dla dzieci powinny skłaniać do refleksji i pobudzać ciekawość świata. Dobre książki dziecięce to takie, które pokazują wartości, takie jak mądrość, odwaga i dobro.

„Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii” - terapeutyczna książka dla dzieci

Książka „Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii” to zbiór bajek terapeutycznych z dziecięcego życia. Opowieści te są oparte na znanych historiach, np. o kopciuszku. Bohaterka tej przygody to współczesna mama, która opiekuje się dwiema wymagającymi córkami. W książce jest też historia małego koziołka, który nie może dojść do porozumienia z wilkiem z VI klasy. Lektura zawiera bajki terapeutyczne, które opowiadają o współczesnych problemach w prosty, dziecięcy sposób. Takie książki dodają otuchy, uczą wartości, takich jak dobro, miłość i poświęcenie oraz rozwijają empatię. Historie są przeznaczone do wspólnego czytania z rodzicami. Książkę polecają również terapeuci zajmujący się psychologią rozwojową dziecka.

„Jak tata pokazał mi wszechświat” - książka przygodowa dla najmłodszych

Głównym bohaterem książki dla dzieci „Jak tata pokazał mi wszechświat” jest Ulf, który wyrusza z tatą na spacer na łąkę za miasto. Jest to mądra lektura nasycona poczuciem humoru i prostymi lekcjami życia. Historie pokazują, że w każdej – pozornie zwykłej – rzeczy można odnaleźć coś magicznego i pięknego. W książce jest też zawarte przesłanie dla rodziców, które głosi, że dzieci rozumieją więcej, niż dorosłym się wydaje. Ulf Stark to słynny szwedzki autor piszący książki dla dzieci, na których wychowują się kolejne pokolenia. Bajka jest przeznaczona dla dzieci już od trzeciego roku życia.

„Zebra” – pouczająca bajka dla dzieci o odmienności

„Zebra” to książka o odmienności i społecznej krytyce osób uważanych za inne. Główną postacią jest zebra, która nie ma znajomych ze względu na swoje paski. Wychowuje się bowiem na mazurskiej wsi, wśród stada jednokolorowych koni. Zebra zyskuje uznanie pozostałych zwierząt dopiero, gdy pokazuje swoją odwagę i mądrość. Takie bajki dla dzieci uczą, jak ważne jest wsparcie w trudnych chwilach oraz to, że nie wygląd lecz wnętrze ma znaczenie.

Zobacz także

„O Grzesiu, chłopczyku, który nie przestawał zadawać pytań” - książka edukacyjna dla dzieci

Książka „O Grzesiu, chłopczyku, który nie przestawał zadawać pytań” opisuje losy Grzesia – chłopczyka podobnego do każdego małego dziecka, które nieustannie zadaje pytania. Książka stanowi bazę wiedzy dla rodziców zasypywanych ciężkimi pytaniami w stylu: „Dlaczego nie można robić tego, co się chce?” lub „Co to jest śmierć?”. Historia jest podzielona na rozdziały, a do każdej części dołączone są albumy fotograficzne dopasowane do treści, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć odpowiedzi. Książka przypomina, jak ważne jest odpowiadanie na pytania dzieci oraz ujmuje trudne rzeczy w prosty sposób.

Reklama

Dziecku warto podarować książkę rozwijającą wyobraźnię. Zobacz, jakie są najlepsze książki fantastyczne.