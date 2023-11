Większość rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że warto czytać dzieciom. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak duże korzyści ze sobą to przynosi oraz że nie dotyczą one tylko dziecka.

Nawet w oparciu o zdrowy rozsądek można założyć, że czytanie dzieciom jest dla nich dobre. Badania naukowe potwierdzają jednak ten fakt i podkreślają, że skutki są o wiele bardziej dalekosiężne niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Czytanie dzieciom rozwija słownictwo, wyobraźnię i wiedzę ogólną

To, że czytanie dzieciom rozwija ich słownictwo, wyobraźnię i wiedzę ogólną, wydaje się być oczywiste. Rodzice często jednak zapominają o tym, że już parę minut czytania dzieciom dziennie pomoże im wykształcić lepsze umiejętności językowe albo dostarczy wielu pożytecznych informacji. Co najmniej kilka badań potwierdziło, że dzieci, którym regularnie czytano w przyszłości miały wyższe osiągnięcia szkolne i chętniej się uczyły niż ich rówieśnicy, którym nie czytano.

Czytanie dzieciom polepsza ich funkcjonowanie społeczne

O wiele rzadziej mówi się o tym, że czytanie dzieciom polepsza ich całe funkcjonowanie społeczne. Istnieją badania, które wykazały, że takie osoby rzadziej dotykane są przez zaburzenia zachowania, depresję czy skutki nadmiernego stresu. Co więcej dzieci, którym regularnie czytano były bardziej zadowolone z życia niż ich rówieśnicy (niezależnie do klasy społecznej, z jakiej pochodziły oraz płci).

Czytanie dzieciom poprawia ich więź z rodzicami

Czytania dzieciom nie powinno się traktować jedynie instrumentalnie, jako czegoś, co ma im przynieść wymierne korzyści. Gdyby tak było, dzieci mogłyby równie dobrze po prostu słuchać audiobooków. Trudno oddzielić, które korzyści wynikają z kontaktu z tekstem, a które z tego, że odbywa się to w atmosferze bycia z rodzicem, otrzymywania od niego uwagi i wzajemnego przeżywania tego, co wydarza się w danej historii. Niewątpliwie jednak rytuał wspólnego czytania zbliża rodziców i dzieci, poprawia ich więź i pomaga radzić sobie z kryzysami.

Czytaniem dzieciom przynosi korzyści też rodzicom

Okazuje się również, że czytanie dzieciom wpływa na dobrostan nie tylko ich samych, ale również osób, które im czytają. U rodziców zauważono, że jeśli regularnie czytają swoim dzieciom, to są oni mniej zestresowani i mają bardziej udane interakcje z innymi ludźmi oraz są bardziej zadowoleni ze swojego życia.