Rasy i charakterystyka najpiękniejszych psów z długim włosem

Psy z włosem, które są piękne i przyjaźnie nastawione do człowieka, to np. śnieżno-biały maltańczyk, czuły coton de tulear oraz wymagający wyrafinowanej pielęgnacji i dostojny chart afgański. Utrzymanie długiej sierści w doskonałej kondycji to duże wyzwanie dla właścicieli. W przypadku niektórych ras konieczne są też częste wizyty u groomera, czyli psiego fryzjera. Pamiętajmy o tym, decydując się na tego typu pupila.