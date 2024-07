Przyczyną ciągłego uczucia zimna, może być zbyt wysoka temperatura ciała, choroba tarczycy, anemia, niskie ciśnienie krwi, stres, złe odżywianie czy cukrzyca, a także za mała tkanka mięśniowa, odwodnienie oraz niewystarczająca ilość ruchu, snu i nadużywanie alkoholu.

Zepsuta termoregulacja ciała sprawia, że ciągle ci zimno

Bezpośrednio za ciągłe uczucie zimna odpowiada ośrodek termoregulacji, który znajduje się w podwzgórzu. Rzadko zdarza się, by zaburzenia termoregulacji wynikały z uszkodzenia tego ośrodka lub zaburzenia jego pracy. Możliwe jest to w przypadku ciężkich urazów głowy i guza mózgu zajmującego tę część, w której ośrodek termoregulacji się znajduje.

Mało ruchu, złe odżywianie, niedosypianie, stres – oto dlaczego ciągle jest ci zimno

Problemem w zapewnieniu ciepła organizmowi jest nie tylko niedowaga i związana z tym zbyt mała tkanka mięśniowa i tłuszczowa. Ciągłe zimno towarzyszy też wtedy, gdy zbyt mało się ruszamy. Mięśnie podczas pracy wytwarzają ciepło, a krążenie krwi jest lepsze, co wpływa na odczuwanie temperatury.

Przyczyną stałego uczucia zimna mogą być niedobory witamin, w tym witaminy B12. Również zbyt mała ilość płynów w organizmie zaburza odczuwanie ciepła i zimna. Permanentny chłód możesz odczuwać również wówczas, gdy nadużywasz alkoholu. Mocne trunki pozornie rozgrzewają, ale w rzeczywistości rozszerzają naczynia i przyspieszają wychładzanie organizmu. Nadużywanie alkoholu zaburza też gospodarkę wodno-elektrolitową, co ma duży wpływ na odczuwanie temperatury.

Uczucie chłodu może pojawić się też na początku ciąży. Temperatura ciała może być wówczas podwyższona do około 37°C, a to wystarczy, by odczuwać dyskomfort i zimno.

Kolejną przyczyną bywa stres i zmęczenie. Bardzo często za stresem idzie złe odżywianie, brak odpowiedniej ilości snu i fizyczne osłabienie czy wręcz wyczerpanie. To sprawia, że krew zasila głównie najważniejsze organy, słabiej krążąc np. w kończynach.

Choroby, przez które ciągle odczuwasz zimno

Przeziębienie i grypa

Infekcje wirusowe i bakteryjne wywołujące stany zapalne w organizmie dają takie objawy jak ciągłe uczucie zimna, osłabienie, a także katar, kaszel, ból głowy, mięśni i stawów. Jeśli ciągle ci zimno, zmierz temperaturę – zapewne okaże się, że jest ona podwyższona. Im wyższa gorączka, tym większe odczucie zimna.

Anemia

Ciągłe uczucie zimna i senność to objawy anemii. Jeśli brakuje ci żelaza i witamin z grupy B, to zauważysz u siebie permanentne zmęczenie, bladość, osłabienie i ciągle będzie ci zimno. To wynik zbyt małej liczby czerwonych krwinek, które są odpowiedzialne za dystrybucję tlenu w organizmie.

Zaburzenia krążenia

Jeśli należysz do osób cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, zapewne masz ciągłe uczucie zimna. Chłód odczuwasz z tego powodu, że krew nie może swobodnie krążyć w organizmie i go zasilać. Dzieje się tak m.in. przy miażdżycy oraz rzadkiej chorobie Raynauda.

Niedoczynność tarczycy

Zbyt mała ilość hormonów tarczycy powoduje spowolnienie metabolizmu. To dlatego może ciągle być ci zimno. Ciągłe uczucie zimna i senność, wzrost wagi, nadmierne rogowacenie i przesuszenie skóry to objawy niedoczynności tarczycy.

Cukrzyca i neuropatia

Neuropatia to choroba nerwów. Może przyczyniać się do zaburzenia w odczuwaniu m.in. ciepła i zimna, ale też bólu. Często występuje jako skutek cukrzycy. Jeśli oprócz tego, że ciągle ci zimno, drętwieją ci palce u stóp i dłoni, zacznij badać poziom cukru we krwi, bo to może pozwolić wcześnie wykryć cukrzycę.

Nerwica

Gęsia skórka i ciągłe uczucie zimna towarzyszą nerwicy. Niepokój, lęk, napady paniki, a nawet duszności potęgują wrażenie chłodu, a chłód w ten sam sposób działa na pozostałe objawy. Podczas ataku możliwe są nawet dreszcze.

Jeśli ciągle ci zimno, rozpocznij leczenie i zmień tryb życia

Leczenie ciągłego uczucia zimna powinno być przyczynowe, ale w wielu przypadkach kończy się na nakładaniu ciepłych ubrań i przykrywaniu się kocem czy piciu rozgrzewających napojów. Permanentne uczucie chłodu powinno skłonić cię do bacznej obserwacji swojego trybu życia i ewentualnej jego zmiany, jeśli masz za dużo stresu, źle się odżywiasz lub zbyt mało ruszasz. Gdy przyczyną uczucia zimna jest choroba, możesz ją wyleczyć i pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości. W anemii konieczne jest uzupełnienie niedoboru żelaza, w cukrzycy – kontrolowanie poziomu cukru we krwi, a nerwica wymaga wizyty u psychologa lub psychiatry. Pomoc w przypadku niedoczynności tarczycy uzyskasz od endokrynologa, a gdy powodem ciągłego odczuwania zimna jest złe krążenie – udaj się do kardiologa.

