Ciało kobiety zmienia się, gdy zachodzi ona w ciążę – organizm musi pracować na wyższych obrotach i w nieco innych warunkach, ponieważ inna staje się gospodarka hormonalna. W pierwszym trymestrze senność w ciąży jest częstym objawem. Jest skutkiem dużego wzrostu poziomu progesteronu, a czasem też skutkiem anemii ciężarnej.

Senność w ciąży jako wynik zmian zachodzących w organizmie

Wysoki poziom progesteronu powoduje senność w ciąży u niektórych kobiet. Zmiany zachodzące w organizmie są bardzo duże, dlatego potrzebuje on czasu, by przystosować się do nowej sytuacji. Może to powodować zmęczenie i senność w pierwszym trymestrze. Jednymi z pierwszych objawów są nudności i wymioty, one także mogą męczyć i wywoływać senność. Wiąże się ona również z niedosypianiem przez zakłócony sen – pierwsze miesiące wiążą się z wzmożonym parciem na pęcherz także w nocy.

Niedobór żelaza powoduje anemię i senność w ciąży

Żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem dla właściwego funkcjonowania organizmu, a tym bardziej organizmu kobiety w ciąży. Poziom żelaza we krwi powinien być stale monitorowany a braki – uzupełniane. Anemia objawia się permanentnym zmęczeniem i sennością, a także bladym wyglądem. Senność w ciąży nie musi oznaczać choroby, jednak wymaga konsultacji z lekarzem i przeprowadzenia badań poziomu żelaza we krwi.

Jak sobie radzić z sennością

Z sennością w ciąży nie należy walczyć. Zwykle mija ona po pierwszym trymestrze i powraca w mniejszej skali w trzecim. O ile nie uniemożliwia to normalnego funkcjonowania, należy uwzględnić ją w rozkładzie dnia i przewidzieć czas na drzemkę. Tym bardziej, że ciężarna powinna wypoczywać i oszczędzać siły. Jeśli ciężarna jest jednocześnie kierowcą, trzeba wziąć pod uwagę obniżenie koncentracji i najlepiej ograniczyć kierowanie samochodem lub jeździć po odpoczynku.