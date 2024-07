Zaburzenia termoregulacji najczęściej dotykają osób starszych. Jest to związane z ich osłabioną zdolnością adaptacji, którą tracą z wiekiem.

Termoregulacja to umiejętność do utrzymania temperatury organizmu w optymalnym zakresie. U ludzi można wyróżnić dwa typy termoregulacji: behawioralną (świadomą, polegająca na ubieraniu się dostosowanym do warunków panujących wokół) i fizjologiczną (opartą na odruchach bezwarunkowych np. pocenie się czy tzw. „gęsia skórka”).

Utrzymanie temperatury

Termoregulacja jest skomplikowanym, dynamicznym procesem równowagi między wytwarzaniem ciepła, jego oddawaniem, a zatrzymywaniem. U osób starszych jest osłabiona, przez co częściej zmagają się z zaburzeniami termoregulacji.

Rodzaje zaburzeń termoregulacji

Do rodzajów zaburzeń termoregulacyjnych należą m.in.:

Hipotermia – to obniżenie temperatury organizmu poniżej 35 stopni Celsjusza, występujące przy dłuższym narażeniu na zimno. Powoduje upośledzenie pracy układu krążenia, oddechowego, zaburzenia świadomości, uszkodzenie nerek, uszkodzenie wątroby oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Hipertermia – to podwyższenie temperatury organizmu powyżej 38 stopni Celsjusza, występujące przy dłuższym narażeniu na gorąco. Powoduje omdlenia, osłabienie, bóle głowy, wymioty i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Udar cieplny – jest to najgroźniejszy typ hipertermii, wywołany ogromnym obciążeniem układu krążenia. Powoduje zakwaszenie organizmu, niedotlenienie mózgu, skrzepy wewnątrznaczyniowe, śmierć narządów, śmierć całego organizmu.

Gorączka – jest to stan podwyższonej temperatury wewnętrznej spowodowany reakcją na zakażenia wirusowe lub bakteryjne.

Jak reaguje organizm na gorąco?

Gdy ciało zmaga się z nadmiarem gorąca rozpoczyna wzmożone wydzielanie potu. W związku podwyższającą się temperaturą krwi, następuje przyspieszenie akcji serca oraz oddychania. Pojawia się również pobudzenie ośrodka hamującego drżenie mięśniowe w śródmózgowiu. Dodatkowo rozszerzają się naczynia krwionośne (zwiększa się skórny przepływ krwi).

Co się dzieje, gdy organizm czuje zimno?

Organizm, który zmaga się z zimnem, uruchamia termogenezę drżeniową, tzw. gęsią skórkę. Pobudza on również uwalnianie noadrenaliny, która w efekcie przyspiesza metabolizm mięśni i tkanki tłuszczowej (dostarcza ciepło). By zmniejszyć utratę temperatury, naczynia skórne zamykają się.

