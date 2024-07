Dietetyczne sałatki: sałatka z kurczakiem i z melonem

Dietetyczne sałatki to świetny pomysł na przekąskę w ciągu dnia lub drugie śniadanie zabierane ze sobą do pracy. Można je wykonać zarówno na słodko, w wersji bardziej deserowej oraz na słono – wtedy z powodzeniem może zastąpić drugie śniadanie. Zarówno sałatka z kurczakiem, jak i z melonem z dressingiem twarogowym to zdrowy i smaczny sposób na utrzymanie diety i pełnowartościowy posiłek, który ma mało kalorii.