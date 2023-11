Dieta rozdzielna zakłada podział produktów żywnościowych na trzy grupy: węglowodanowe, białkowe oraz neutralne. Zasadą jest zachowanie 4-godzinnego odstępu między posiłkiem zawierającym białka a węglowodanowym. Stosowanie diety wspomaga proces odchudzania i detoksykację organizmu.

Reklama

Dieta rozdzielna przyczynia się do przyspieszania procesów przemiany materii skutkując spadkiem masy ciała. W trakcie jej stosowania dozwolone są praktycznie wszystkie produkty żywnościowe. Podstawową zasadą diety jest niełączenie białek i węglowodanów w jednym posiłku.

Na czym polega dieta rozdzielna?

Dieta rozdzielna, nazywana również dietą niełączenia, została opracowana przez amerykańskiego doktora – Williama Haya. Według naukowca węglowodany i białka pochodzące z żywności są trawione przez różne enzymy, dlatego przy łączeniu ich w jednym posiłku dochodzi do przeciążenia układu trawiennego, a w konsekwencji do powstawania różnych chorób, m.in. otyłości. Twórca diety niełączenia podzielił produkty żywnościowe na trzy grupy: węglowodanowe, białkowe i neutralne. Głównym założeniem diety jest komponowanie potraw w taki sposób, aby w jednym posiłku nie pojawiły się zarówno węglowodany, jak też białka. Produkty neutralne mogą być łączone ze wszystkimi pozostałymi (białkowymi i węglowodanowymi). Jadłospis w diecie rozdzielnej powinien uwzględniać 5 posiłków dziennie. Pomiędzy potrawami dostarczającymi węglowodanów a białkowymi należy zachować 4-godzinną przerwę. W diecie niełączenia ważne jest picie co najmniej 8 szklanek płynów dziennie, najlepiej niegazowanej wody mineralnej oraz ziołowych herbatek.

Grupy produktów w diecie rozdzielnej

W diecie rozdzielnej produkty dzieli się na trzy podstawowe grupy:

węglowodanowe: ziemniaki, pieczywo, makarony, ryż, kasze, owoce, rodzynki;

białkowe: ryby, owoce morza, mięso, soja, niepasteryzowane mleko, jajka, sery o zawartości tłuszczu poniżej 50%, warzywa strączkowe;

neutralne: warzywa, tłuszcze roślinne, masło, śmietana, kefir, maślanka, nasiona słonecznika, kiełki zbóż, orzechy, grzyby.

Produktami przeciwwskazanymi w diecie rozdzielnej są: cukier, mocna herbata, kawa, słodkie napoje gazowane, białe pieczywo, żywność wysoko przetworzona, dania typu fast food, czerwone mięso, ciasta i inne słodycze, sól oraz napoje alkoholowe. Z jadłospisu należy wyeliminować również potrawy smażone, ostro przyprawione oraz surowe mięso.

Reklama

Dieta rozdzielna: efekty i korzyści zdrowotne

Zaletą stosowania diety rozdzielnej jest przyspieszenie procesów przemiany materii, co wspomaga odchudzanie i przyspiesza utratę masy ciała. Z jadłospisu eliminuje się produkty, takie jak słodycze czy fast foody, które są wysokokaloryczne i nie dostarczają organizmowi żadnych niezbędnych substancji odżywczych. Dieta przyczynia się również do wspomagania pracy układu trawiennego, łagodzi stany napięcia nerwowego, a także wykazuje właściwości detoksykacyjne. Ma korzystny wpływ na układ krążenia oraz funkcjonowanie nerek. Niektórzy specjaliści żywieniowi są przeciwni diecie stworzonej przez dr Haya. Założenia diety niełączenia nie są zgodne z Piramidą Zdrowego Żywienia i Normami Żywienia, której zasadą jest łączenie w jednym posiłku produktów z różnych grup żywnościowych.