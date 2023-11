Dieta przeciwzapalna to dieta zdrowotna, która ma na celu zmniejszenie lub usunięcie stanu zapalnego z naszego organizmu. Szczególnie sprawdzi się u osób cierpiących na AZS, problemy ze stawami i kośćmi, nowotwory oraz dla cukrzyków. Najważniejsze zasady diety przeciwzapalnej - co wolno jeść, a jakie produkty lepiej omijać?

Reklama

Dieta przeciwzapalna - na czym polega?

Dieta przeciwzapalna to sposób żywienia, który ma na celu dostarczenie składników żywieniowych, który działają przeciwzapalnie. Oparta jest przede wszystkim na świeżych warzywach i owocach, które należy spożywać kilka razy dziennie. Choć dieta oparta jest przede wszystkim na produktach roślinnych, znajdują się w niej także ryby oraz produkty odzwierzęce. Tego typu dieta jest dość podobna do diety śródziemnomorskiej, jednak jadłospis uzupełniony jest o takie produkty jak azjatyckie grzyby i glony. Szczególnie duży nacisk jest skierowany na pokarm bogaty w kwasy omega-3 i omega-6 oraz flawonoidy i karotenoidy, a także witaminę C, witaminy z grupy D.

Dieta przeciwzapalna - kiedy stosować?

Dieta przeciwzapalna nie jest dietą odchudzającą, lecz zdrowotną. Ma ona za zadanie uzupełnić braki witamin i składników odżywczych w organizmie. Tego typu dietę możemy stosować w celu zmniejszenia procesu zapalnego jako dodatkowy element leczenia.

Szczególnie polecana jest w przypadku takich chorób jak: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, sarkoidoza, schorzenia układu kostnego i mięśniowego, nowotworom czy cukrzycy. Dietę przeciwzapalną możemy również stosować zapobiegawczo przez długi czas - to urozmaicony i pełnowartościowy sposób żywienia.

Co jeść na diecie przeciwzapalnej?

Piramida żywności przeciwzapalnej została wymyślona dr. Andrew Weila, składa się ona aż z 12 poziomów. Postawą diety są świeże warzywa i owoce, bogate w flawonoidy i karotenoidy.

Lista produktów polecanych na diecie przeciwzapalnej:

warzywa - surowe i gotowane, przede wszystkim zielone liściaste, warzywa krzyżowe i jarzyny,

owoce - ciemniejsze warzywa zawierają więcej substancji przeciwzapalnych,

ziarna - ryż, kasze, płatki zbożowe,

makarony - najlepiej razowe gotowane al dente,

rośliny strączkowe - groch, ciecierzyca, fasola,

zdrowe tłuszcze - np. oliwa z oliwek lub awokado,

ryby,

produkty sojowe - tempeh, mleko sojowe, seitan,

grzyby azjatyckie,

chudy nabiał i jajka,

zioła i przyprawy,

herbata - zielona, biała, czerwona, ziołowa,

suplementy na wzmocnienie organizmu.

Produkty zabronione na diecie przeciwzapalnej

słodkie napoje

chleb i makaron z białej mąki

słodycze: ciastka, czekolada, lizaki, cukierki

wysoko przetworzone produkty i gotowe dania

tłuszcze utwardzone

słone przekąski

alkohol