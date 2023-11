Dieta przeciwgrzybicza polega m.in. na wyeliminowaniu produktów zawierających cukier, suszonych owoców oraz wyrobów z oczyszczonej mąki. Przeciwwskazany jest biały ryż, płatki kukurydziane, banany. W diecie powinny pojawić się: chudy drób (kurczak, indyk), ryby morskie, kasza jaglana oraz warzywa.

Dieta przeciwgrzybicza jest ważnym elementem w leczeniu kandydozy, czyli drożdżycy. Celem jej stosowania jest przywrócenie prawidłowej mikroflory jelitowej oraz zwiększenie odporności organizmu. Podstawową zasadą w diecie przeciwgrzybiczej jest ograniczenie produktów zawierających węglowodany (cukry) będące pożywką dla grzybów.

Dieta przeciwgrzybicza – jakie potrawy są wskazane?

Dieta przeciwgrzybicza, nazywana inaczej dietą candida stosowana jest w leczeniu drożdżycy. Z jadłospisu wyklucza się przede wszystkim: cukier oraz wszelkiego rodzaju słodycze, produkty na bazie oczyszczonej mąki (np. jasny makaron, naleśniki i pierogi z mąki pszennej, słodkie bułki), ryż biały, kaszę manną, płatki śniadaniowe (zwłaszcza kukurydziane, musli), owoce suszone oraz z dużą zawartością cukru (np. banany, winogrona). Niewskazane są również słodkie produkty mleczne: jogurty owocowe, serki homogenizowane. W diecie przeciwgrzybiczej podstawę jadłospisu stanowi białko i warzywa. Wskazane są jogurty naturalne, kefiry, maślanki, serek wiejski, mięso drobiowe, ryby morskie, jaja, brązowy ryż, kasza gryczana i jaglana, grube makarony gotowane al dente, soczewica, pestki słonecznika. W jadłospisie powinny pojawić się również: cukinia, dynia, marchew, bakłażan, koper, szpinak, cebula, por, seler, czosnek. Z owoców można jeść grejpfruty, zielone jabłka, awokado. Zalecanymi przepisami w diecie przeciwgrzybiczej są m.in.: kurczak z warzywami na parze, kotlety jaglane z jajkiem obtaczane w płatkach migdałowych, sałatki z awokado i jajkiem lub wędzonym łososiem i brokułami, surówka z kiszonych ogórków z cebulą i jabłkiem, zupy kremy, np. z brokułów lub pomidorów.

Przepis na kurczaka o cytrynowym aromacie ze szparagami

Składniki:

2 filety z kurczaka,

1 pęczek zielonych szparagów,

1 łyżka posiekanych orzechów włoskich,

1 łyżeczka masła,

1 cytryna,

sól i pieprz cytrynowy do smaku.

Sposób przygotowania:

1. Filety z kurczaka umyj, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Oprósz solą i pieprzem cytrynowym. Odstaw do lodówki na co najmniej 30 minut.

2. Sparz cytrynę, pokrój ją na plasterki.

3. Umyj szparagi, usuń zgrubiałe końcówki. Szparagi ułóż w naczyniu do gotowania na parze, oprósz solą. Do naczynia ze szparagami włóż filety z kurczaka. Wlej wodę i gotuj na parze pod przykryciem przez ok. 20 minut.

4. Na patelni rozgrzej masło. Podsmaż plasterki cytryny, aż będą miękkie i zarumienione.

5. Uparowane szparagi wyłóż na talerz. Na warzywa połóż filety z kurczaka i podsmażane plasterki cytryny.

6. Potrawę podawaj posypaną posiekanymi orzechami.

Przepis na szybką sałatkę z jajkiem i awokado

Składniki:

½ awokado,

1 jajko ugotowane na twardo,

1 mała cebula czerwona,

1 mały pomidor,

kilka liści sałaty,

migdały,

świeżo zmielony pieprz czarny, czosnek granulowany.

Sposób przygotowania:

1. Obierz awokado. Usuń pestkę. Miąższ pokrój w kostkę.

2. Wszystkie pozostałe składniki – sałatę, pomidora, ugotowane jajko, czerwoną cebulę oraz migdały – pokrój na drobniejsze kawałki.

3. Wrzuć wszystko do miski. Całość dopraw do smaku wedle uznania.

Przepis na sałatkę z łososiem i gotowanymi brokułami

Składniki:

1 duży plaster wędzonego łososia,

ok. 150 g ugotowanych brokułów,

½ zielonego ogórka,

1 pomidor,

½ czerwonej papryki,

½ pęczka natki pietruszki,

sok wyciśnięty z ½ cytryny,

1 łyżka oleju lnianego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa umyj. Paprykę oczyść z nasion.

2. Paprykę, ogórka i pomidora pokrój w kostkę. Warzywa włóż do miski. Dodaj do nich ugotowane brokuły.

3. Łososia pokrój w paski. Posiekaj natkę pietruszki.

4. Wszystkie składniki wymieszaj. Dodaj sok z cytryny, olej lniany oraz przyprawy do smaku.

5. Sałatkę dokładnie wymieszaj i wstaw do lodówki.

Przepis na kotlety jaglane w płatkach migdałowych

Składniki:

1/3 szklanki kaszy jaglanej,

6 jajek,

1 łyżka siemienia lnianego,

1 łyżka posiekanego koperku,

½ łyżki posiekanego szczypiorku,

100 g płatków owsianych,

oliwa z oliwek do smażenia,

½ łyżeczki soli, pieprz do smaku,

90 ml wody.

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj 5 jaj na twardo. Ostudź i obierz.

2. Kaszę jaglaną opłucz pod bieżącą wodą. Przelej ją wrzątkiem.

3. Do garnka wlej wodę, zagotuj i osól. Wsyp do niej kaszę jaglaną i gotuj przez ok. 15 minut, następnie odstaw do przestygnięcia.

4. Kaszę i ugotowane jajka zmiksuj za pomocą miksera lub blendera. Dodaj surowe jajko, koperek, szczypiorek, siemię lniane, sól i pieprz. Całość starannie wymieszaj.

5. Z otrzymanej masy formuj owalne kotlety. Każdy obtocz w płatkach migdałowych.

6. Kotlety smaż na rozgrzanej oliwie z oliwek na niewielkim ogniu.