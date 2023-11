Smaczne i pożywne dania z dodatkiem brokułów to pomysł na śniadanie, zwłaszcza dla osób, które dbają o linię. Przygotowanie potraw, takich jak omlet, sałatka czy pasta do smarowania kanapek, nie zajmuje więcej niż 10 minut. W efekcie otrzymuje się lekkie i zdrowe śniadanie, czyli najważniejszy posiłek w ciągu dnia.

Brokuł to zdrowe i smaczne warzywo. Zielony kalafior jest źródłem witaminy C, A, K oraz kwasu foliowego. Zawiera w sobie również cenne dla zdrowia minerały, takie jak: wapń, magnez, potas, fosfor oraz cynk. 100 g gotowanego brokułu to zaledwie 35 kcal, dlatego warzywo jest częstym składnikiem diet odchudzających.

Lekkie dania z brokułami to pomysł na śniadanie, zwłaszcza dla osób dbających o linię i zdrowe odżywianie. Do przepisów podanych poniżej używa się gotowanych warzyw. Brokuł wystarczy wcześniej dokładnie umyć, podzielić na różyczki i ugotować w nieosolonej wodzie przez ok. 7 minut.

Przepis na omlet z brokułami

Składniki:

brokuł (5 różyczek),

2 białka jajek,

1 żółtko jajka,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

1 łyżeczka otrębów owsianych.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Białka jaj ubij na sztywno z solą.

Do białek dodaj żółtko, pieprz i otręby oraz delikatnie wymieszaj.

Rozgrzej patelnię teflonową (bez dodatku tłuszczu).

Smaż omlet na suchej patelni (po ok. 1,5 minuty na każdą stronę).

Różyczki brokuła pokrój na drobniejsze kawałki.

Omlet wyłóż na talerz i posyp posiekanym warzywem.

Gotowe!

Przepis na sałatkę z brokułem

Składniki:

ugotowany brokuł (7 różyczek),

5 łyżek jogurtu naturalnego,

1 ząbek czosnku,

szczypta pieprzu.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Różyczki brokuła rozłóż na talerzu.

Czosnek przeciśnij przez praskę i wymieszaj z jogurtem naturalnym i pierzem.

Polej brokuły jogurtowo-czosnkowym sosem.

Gotowe!

Przepis na pastę brokułową do kanapek

Składniki (na około 3 kromki pieczywa, najlepiej pełnoziarnistego):

brokuł (3 różyczki),

2 plastry chudego twarogu (ok. 80 g),

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka łuskanego słonecznika,

szczypta pieprzu,

szczypta bazylii (opcjonalnie).

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Do wysokiego naczynia włóż różyczki brokułu, pokruszony twaróg, jogurt, pieprz oraz zioła.

Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do reszty składników.

Łuskany słonecznik możesz wcześniej uprażyć na suchej patelni.

Składniki zblenduj na gładką masę .

. Gotową pastą możesz od razu smarować pieczywo.

Smacznego!