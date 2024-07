1 z 7

Kate Middleton ma idealną figurę, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna kobieta. Księżna Kate do tego błyskawicznie wróciła do formy po narodzinach dzieci. Jak to zrobiła? Co jada i czy uprawia jakiś sport? Znamy wszystkie sekrety szczupłej sylwetki Kate Middleton. Przeczytaj o nich na kolejnych stronach!

