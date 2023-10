Dieta Daniela, inaczej post Daniela to 40-dniowa głodówka. Podczas jej stosowania spożywa się jedynie niskokaloryczne warzywa i owoce. To skuteczny sposób na pozbycie się nadprogramowych kilogramów i oczyszczenie organizmu. Najważniejsze zasady diety Daniela - co można, a czego nie powinno się jeść?

Dieta Daniela - główne założenia

Dieta Daniela to 40-dniowy post, w którym dzienna dawka energetyczna nie powinna przekraczać 600 kcal. Przy zredukowanym odżywianiu zewnętrznym organizm przełącza się na zastępcze odżywianie wewnętrzne. Oznacza to, że energię pobieramy z zapasów tkanki tłuszczowej. Tego typu dieta ma za zadanie z początku usuwać nadmierną tkankę tłuszczową, a następnie oczyszczać organizm z toksyn i metali ciężkich.

Do kogo jest skierowana dieta Daniela?

Post Daniela sprawdzi się u ludzi z nadwagą i otyłością. Ściśle trzymana dieta zredukuje ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Ten sposób odżywiania przeznaczony jest również dla osób z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak:

nadciśnienie tętnicze,

astma,

wrzody żołądka,

alergie pokarmowe.

Dieta Daniela - jadłospis. Co można jeść?

Dieta Daniela opiera się na niskokalorycznych owocach i warzywach, świetnie sprawdzą się:

buraki,

seler,

marchewka,

pietruszka,

kalafiory,

por

jabłka,

cytryny.

Należy unikać spożywania ciężkostrawnych, tłustych i wysokokalorycznych produktów. Do takich składników zalicza się mięso, nabiał, pieczywo, tłuszcze, zboża i słodycze. Należy usunąć z diety rośliny strączkowe, ziemniaki i kaloryczne owoce, takie jak banany czy winogrona.

Post Daniela - efekty

Dieta Daniela to bardzo radykalny post, który z pewnością przyniesie zmiany w naszym organizmie. Zwolennicy tej diety twierdzą, że przynosi ona nie tylko efekty odchudzające, ale również ma wiele korzyści zdrowotnych.

Efekty stosowania postu Daniela:

zrzucenie nadprogramowych kilogramów - nawet 3-4 tygodniowo,

obniża poziom cholesterolu,

reguluje poziom cukru we krwi,

przeciwdziała zaparciom i wspomaga układ trawienny,

łagodzi objawy astmy i alergii,

wspomaga leczenie nerwicy,

zapobiega nawracającym infekcjom.

Długotrwała głodówka może prowadzić do licznych niedoborów, warto więc na czas postu wprowadzić odpowiednią suplementację.

Przeciwwskazania do stosowania postu Daniela

Ostry post Daniela może być zbyt wymagający dla osób z osłabionym organizmem i przewlekłymi chorobami. Do diety nie powinny przystępować osoby chore na: cukrzycę, nowotwory, nadczynność tarczycy i niedoczynność nadnerczy. Niewydolność serca, nerek i wątroby, depresja i anemia również są przeciwwskazaniami do stosowania diety Daniela. Postów nie powinny przeprowadzać kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci przed i w okresie dojrzewania.