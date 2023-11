Diety ograniczające przyjmowanie kalorii dają znaczne efekty w krótkim czasie. Dieta 1000 kcal jest dla osób, którym zależy na szybkim schudnięciu, jednak jest niebezpieczna dla zdrowia. Dieta 1200 kcal jest skierowana do osób otyłych. Natomiast dieta 1500 kcal jest dłuższym i wolniejszym procesem odchudzania, więc jest przeznaczona dla cierpliwych, którym nie zależy na szybkich efektach.

Diety z wyznaczonym przedziałem dziennej dawki kalorii są dla osób, które lubią trzymać się określonych ram i zasad żywieniowych. Należy jednak pamiętać, że im mniejszy bilans kaloryczny, tym trudniej o dobre samopoczucie i zdrowy organizm.

Dieta 1000 kcal dla chcących schudnąć w szybkim czasie

Dieta 1000 kcal polega na dostarczaniu mniejszej liczby kalorii niż potrzebuje organizm. Dzięki tej metodzie tygodniowo przyjmuje się o około 7000 tys. mniej kcal, co powoduje utratę jednego kilograma. W kolejnych fazach organizm sam spala tkankę tłuszczową. Dieta 1000 kcal polega na jedzeniu 5 niskokalorycznych posiłków dziennie. Jadłospis składa się z chudego mięsa, warzyw, owoców ryb i kasz. Ta metoda jest wskazana dla osób, które chcą schudnąć w szybkim czasie i są bardzo wytrwałe w swoich postanowieniach. Dieta jest bardzo restrykcyjna, ponieważ należy dokładnie odmierzać porcje i nie przekraczać ilości wyznaczonych kalorii. Na dłuższą metę jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia.

Dieta 1200 kcal dla kobiet z otyłością lub nadwagą

Odchudzająca dieta 1200 kcal polega na dziennym przyswajaniu 1200 kalorii. Średni czas jej stosowania to 4 tygodnie. Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy pić codziennie minimum 2 litry niegazowanej wody oraz napary ziołowe. Dzięki temu organizm będzie nawodniony, a osoba będzie odczuwała mniejszy głód. Dieta przeznaczona jest głównie dla kobiet nadwagą lub otyłością, które chcą połączyć stosowanie wyznaczonego jadłospisu z aktywnością fizyczną, którą należy uprawiać minimum 2-3 razy w tygodniu. Określa się, że prawidłowe żywienie daje 70% skuteczności odchudzania, a pozostałe 30% to ćwiczenia. Należy jednak pamiętać, że uprawianie sportu przy tak małej dawce kalorii jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i w przyszłości może skutkować poważnymi chorobami. Co więcej, po skończonej diecie bardzo łatwo uzyskać efekt jo-jo.

Dieta 1500 kcal dla osób cierpliwych

Dieta 1500 kcal jest długim procesem powolnego odchudzania. W tej metodzie traci się około 0,5 kg tygodniowo. W czasie stosowania diety ogranicza się cukier, sól oraz tłuste mięso, takie jak wieprzowina, kaczka czy baranina. Dozwolone produkty to: ryby, chude mięso, razowe pieczywo, ziemniaki, kasze i duża ilość wody. Kuracja nie jest typową dietą odchudzającą. Utrata kilogramów jest w tym przypadku procesem długofalowym, co pozwala uniknąć efektu jojo oraz uczy zdrowych nawyków żywieniowych. W związku z tym dieta 1500 kcal jest odpowiednia dla osób cierpliwych, którym zależy na zdrowym metabolizmie, a nie na szybkiej utracie nadmiaru wagi.