Słonecznik bulwiasty, inaczej topinambur, wykorzystuje się w kuchni najczęściej do przyrządzania sałatek i zup. Roślina dobrze smakuje zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu. Topinambur można upiec w piekarniku, usmażyć lub zamarynować.

Topinambur jest rośliną, która zawiera w sobie inulinę, czyli wielocukier o licznych właściwościach prozdrowotnych. Polisacharyd obniża poziom złego cholesterolu w organizmie i zmniejsza ilość cukru we krwi, dzięki czemu jedzenie topinamburu jest szczególnie zalecane diabetykom.

Topinambur na surowo – jaki ma smak?

Bulwy topinamburu mają lekko słodki smak, przypominający orzechy. Roślina jest bardzo soczysta. Jej smak można porównać do karczochów lub brazylijskich orzechów.

Zupa krem z topinamburu i gruszki – przepis krok po kroku

Potrzebujesz:

blendera,

dużego garnka.

Składniki:

6 bulw topinamburu,

2 gruszki,

szczypta czarnego mielonego pieprzu ,

, szczypta przyprawy curry,

2 łyżki sosu sojowego,

mały pęczek świeżej kolendry,

2 plastry marynowanego imbiru.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Bulwy topinamburu i gruszki dokładnie umyj i nie usuwaj z nich skóry.

Roślinę i owoce pokój w plastry lub kostkę.

Zagotuj wodę w garnku.

Włóż do naczynia gruszki oraz topinambur i gotuj 20 minut.

Zmiksuj składniki na gładki krem.

Dodaj pieprz, curry oraz sos sojowy i gotuj całość przez 2 minuty.

Marynowany imbir pokrój na małe kawałki i poszatkuj kolendrę.

Zupę rozlej do talerzy.

Ozdób potrawę odrobiną imbiru i kolendry.

Smacznego!

Przepis na sałatkę z topinamburem

Pieczony topinambur jest chrupiący i aromatyczny, dlatego to dobry dodatek do lekkich sałatek na bazie sałaty i pomidorów. Smak dania podkreśla dobrze wysmażony boczek na patelni i czosnek dodany do sałatkowego sosu.

Potrzebujesz:

blachy do pieczenia,

papieru do pieczenia,

patelni,

małej miseczki,

wyciskarki do czosnku,

dużej miski.

Składniki (na 2 porcje):

4 bulwy topinamburu,

2 łyżki oliwy z oliwek ,

, szczypta soli,

szczypta czarnego mielonego pieprzu,

4 cienkie plastry wędzonego boczku,

2 duże garście rukoli i mieszanki sałat,

6 pomidorków koktajlowych.

Składniki na sos do sałatki:

3 łyżki oliwy z oliwek,

sok z połówki cytryny,

2 łyżeczki karmelu jabłkowego (można go zastąpić miodem),

szczypta soli,

szczypta suszonego tymianku,

pół łyżeczki czarnego pieprzu,

1 ząbek czosnku.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Bulwy topinamburu dokładnie umyj i pokrój w cienkie plastry, bez zdejmowania skóry.

Roślinę polej 2 łyżkami oliwy z oliwek i dopraw szczyptą soli i pieprzu.

i dopraw szczyptą soli i pieprzu. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i ułóż na nim plastry topinamburu.

Piecz warzywo przez 15 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 stopni Celsjusza.

Plastry boczku podsmażaj na patelni przez około 10 minut, aż będą chrupiące.

W małej miseczce wymieszaj składniki na sos do sałatki (czosnek przeciśnij przez praskę).

Na talerz wyłóż po garści rukoli i mieszanki sałat.

Pokrojony boczek i pomidory ułóż na sałatce .

. Całość zalej przygotowanym sosem.

Na wierzch sałatki wyłóż upieczone plastry topinamburu.

Smacznego!

