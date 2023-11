Przyswajanie kwasów tłuszczowych nasyconych podnosi poziom cholesterolu i zwiększa ryzyko zawału i udaru. Kwasy nienasycone dzielą się na kwasy omega-3 i omega-6. Substancje wpływają na poprawę samopoczucia oraz minimalizują występowanie chorób, np wieńcowych.

Tłuszcz kojarzy się z czymś niezdrowym i tuczącym, jednak nie każdego należy unikać. Ten składnik diety jest źródłem kwasów tłuszczowych, które są podstawowym budulcem w organizmie człowieka.

Do czego służą kwasy tłuszczowe?

Za pomocą kwasów tłuszczowych transportowane są niektóre witaminy, takie jak A, K i E. Substancje te są niezbędne dla rozwoju i zdrowia człowieka, ponieważ dostarczają mu energii. Organizm nie potrafi sam ich wyprodukować lub wytwarza je w zbyt małej ilości, dlatego należy uzupełniać je wraz z pokarmem. Jednak niektóre z kwasów w nadmiarze szkodzą zdrowiu człowieka

Działanie kwasów nasyconych i nienasyconych.

Kwasy nasycone są rodzajami tłuszczów, których ludzie powinni się wystrzegać w nadmiarze. Podnoszą one poziom tzw. złego cholesterolu we krwi, co wiąże się z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Tłuszcze nasycone prowadzą do powstawania stanów zapalnych organizmu oraz złogów w tętnicach. Przekroczenie dopuszczalnych norm cholesterolu przyczynia się do otyłości, grozi chorobami układu krążeniowego, sprzyja rozwojowi nowotworów oraz podnosi ryzyko zawału i udaru. W przeciwieństwie do kwasów nasyconych, tłuszcze nienasycone wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dzielą się one na dwie grupy: kwasy omega-3 i omega-6. Obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, dzięki czemu minimalizują ryzyko chorób i pomagają utrzymać dobre zdrowie. Są one szczególnie pomocne dla kobiet, ponieważ niwelują objawy napięcia przedmiesiączkowego oraz bóle menstruacyjne.

Występowanie kwasów tłuszczowych

W codziennym jadłospisie człowieka powinny pojawiać się tłuszcze i stanowić maksymalnie 25-30% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Kwasy tłuszczowe nasycone można znaleźć jedynie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Największe ilości znajdują się w:

czerwonym mięsie,

kiełbasie,

drobiu,

pełnym mleku,

śmietanie,

maśle.

Dobre kwasy tłuszczowe występują głównie w produktach pochodzenia roślinnego i niektórych gatunkach ryb. Przede wszystkim można je znaleźć w:

Łatwo dostępnymi produktami, zawierającymi kwasy omega-3 i omega-6, są różnego rodzaju oleje, m.in.:

