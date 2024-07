Spadek formy fizycznej i psychicznej – objawy przesilenia jesiennego

Na zewnątrz spada temperatura, dni są coraz krótsze, a my czujemy się coraz bardziej zmęczeni. Jeśli dochodzą do tego rozdrażnienie i apatia, to najpewniej dotknęła nas tzw. jesienna depresja. Objawy przesilenia jesiennego mogą być też fizyczne, np. brak apetytu i problemy ze snem.