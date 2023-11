Zdania na temat tego, gdzie najlepiej spędzać sylwestra są podzielone. Jednak jeśli ktoś ma dosyć domówek lub domowej rutyny panującej ostatniego dnia w roku, to powinien poważnie pomyśleć nad spędzeniem tego czasu w zupełnie innym miejscu. Wyjazdy sylwestrowe cieszą się dużą popularnością, zarówno w grupach znajomych, jak i w formie rodzinnych podróży z dziećmi. Idealne rozwiązania nie istnieją i dlatego przedstawimy zalety i wady spędzenia sylwestra poza miejscem zamieszkania.

Reklama

Zaplanowanie sylwestra poza domem może być prawdziwym wyzwaniem szczególnie dla rodziców z małymi dziećmi. Wówczas nie należy nastawiać się na całonocne szaleństwo, ale bardziej na spokojny wieczór. O ile oczywiście pozwolą na to dzieci...

Zalety spędzenia sylwestra poza domem

Zalet wynikających ze spędzenia sylwestra w każdym innym miejscu niż własny dom jest sporo. Przede wszystkim takie rozwiązanie nie wymaga od domowników specjalnych przygotowań – sprzątania, przygotowywania jedzenia czy dekorowania wnętrza do zabawy. Innym argumentem przemawiającym za sylwestrem poza domem może być to, że bawiąc się w innym miejscu łatwiej się zrelaksować i zapomnieć o codziennych problemach i obowiązkach. Ponadto – w zależności od miejsca zamieszkania – często podczas tzw. miejskich sylwestrów, organizowanych w wielu miastach i miasteczkach można na żywo posłuchać swoich ulubionych muzycznych wykonawców.

W przypadku opcji wiążących się z dużo większymi wydatkami, jak wyjazdy na sylwestra poza miejsce zamieszkania, plusów jest jeszcze więcej. Kilkudniowy pobyt pozwala bowiem odpocząć i „naładować akumulatory” przed powrotem do pracy. Jeśli chodzi o nasz kraj, to sylwestrowo-noworoczny czas warto spędzić w górach. Poza oferowanymi imprezami w hotelach czy karczmach stary rok można pożegnać na stoku narciarskim.

Minusy zabaw sylwestrowych poza domem

Po stronie minusów sylwestra spędzanego poza domem na pewno należy umieścić kwestie finansowe. W zasadzie wszystkie opcje poza tzw. sylwestrem miejskim będą wiązały się z większymi wydatkami. Udział w balu, to koszt kilkuset złotych od pary. Zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za pobyt w miejscowości turystycznej, zwłaszcza górskiej. Z racji tego, że takie wyjazdy są bardzo popularne, to i ceny są wyższe w porównaniu do innych okresów w roku.

Reklama

Innym minusem jest to, że zarówno udział w balu, jak i wyjazd trzeba znacznie wcześniej zaplanować. W niektórych przypadkach miejsca na sylwestra są wyprzedane już na początku jesieni.