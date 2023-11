Pomysłem na sylwestra we dwoje jest wyjazd w polskie lub zagraniczne góry. Warto zorganizować dodatkowe atrakcje w postaci zjazdu na nartach z górskiego szczytu czy wzięcia udziału w kuligu. Niebanalną propozycją jest wizyta w jednej z europejskich stolic, np. w Rzymie lub Paryżu.

Reklama

Sylwester jest wyjątkową nocą w roku. Można ją spędzić w gronie przyjaciół lub w towarzystwie ukochanej osoby. Propozycją dla zakochanych jest wyjazd we dwoje w góry lub nad morze, wynajęcie ekskluzywnego hotelu w SPA lub przytulnego domku z kominkiem.

Romantyczny wyjazd we dwoje – gdzie warto pojechać?

Sylwester kojarzy się przede wszystkim z szampańską imprezą do białego rana, widowiskowymi fajerwerkami, niezapomnianymi wyjazdami oraz spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi. Zakochani często decydują się na romantyczny wyjazd we dwoje. Aby ta noc była wyjątkowa i niezapomniana, warto wszystko zaplanować przed czasem. Jedną z propozycji na niebanalnego sylwestra we dwoje jest wyjazd w malownicze góry i podziwianie ośnieżonych szczytów. Ciekawymi atrakcjami z pewnością będą spacer w urokliwej, zimowej scenerii, wybrania się na sanki, na narty lub wzięcie udziału w prawdziwym kuligu. Ukoronowaniem tego niezapomnianego wieczoru będzie romantyczna kolacja we dwoje przy świecach i blasku kominka w przytulnym, drewnianym domku. Po zjedzeniu można pomyśleć o zorganizowaniu dodatkowych rozrywek, np. tematycznego seansu filmowego czy wieczoru gier lub karaoke. Dla osób wolących luksus propozycją niezapomnianego wyjazdu w noc sylwestrową jest wynajęcie ekskluzywnego hotelu oferującego dostęp do SPA oraz kolację w restauracji przy lampce szampana. Alternatywą dla wyjazdu w góry jest spędzenie sylwestra z ukochaną osobą nad morzem. Wiele hoteli i restauracji nadmorskich organizuje imprezy i eleganckie bale sylwestrowe. Warto wybrać hotel znajdujący się w miastach typowo turystycznych, takich jak: Gdynia, Sopot, Gdańsk lub w ich bliskim otoczeniu.

Reklama

Wyjazd we dwoje za granicę – propozycja dla podróżników

Chcąc spędzić sylwestra we dwoje i jednocześnie dysponując większym budżetem, warto rozważyć wyjazd za granicę. Wyjątkową propozycją dla miłośników dalekich podróży jest wycieczka do egzotycznych i ciepłych krajów, takich jak: Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Kuba, Dominikana, Cypr lub na hiszpańskie wybrzeże. Spędzenie nocy sylwestrowej oraz kilku dni nowego roku w tych malowniczych regionach świata z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń i doświadczeń. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc, ich architektury i rozmaitych zabytków. Propozycją dla wielbicieli sportów zimowych jest wyjazd na narty w Alpach Francuskich. Po aktywnym wypoczynku noc sylwestrową można uczcić w wynajętym apartamencie w hotelu lub domku usytuowanym na tle górskich szczytów. Ciekawym pomysłem na sylwestra we dwoje jest także wyjazd do europejskich stolic, np. Paryża, Rzymu, Londynu czy Pragi. Są tam organizowane liczne imprezy sylwestrowe, zarówno w ekskluzywnych hotelach i restauracjach, jak też pod tzw. „chmurką”, np. koncerty. Decydując się na powitanie Nowego Roku w jednym z dużych miast Europy, zyskuje się gwarancję niesamowitej atmosfery, wyjątkowego pokazu fajerwerków, możliwość zobaczenia jak ludzie z innych krajów spędzają tę ostatnią noc w roku, a niekiedy również nawiązania trwałych przyjaźni i znajomości.