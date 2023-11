Sylwester z dziećmi w domu kosztuje nie więcej niż kilkaset złotych, ale wymaga wielu przygotowań i pracy. Wyjazdowy sylwester z dziećmi to prostsza w organizacji opcja, ale trzeba na niego wydać od kilkuset do kilku tysięcy złotych za pobyt dla całej rodziny.

Reklama

Sylwester dla dzieci nie jest ulubionym świętem, tym bardziej że wielu rodziców ten wyjątkowy wieczór spędza tylko we dwoje, dzieci zostawiając pod opieką np. dziadków. Wiele ośrodków wypoczynkowych organizujących imprezy świąteczne i sylwestrowe umożliwia zabranie dzieci ze sobą. Dzięki temu sylwester w górach czy nad morzem można spędzić całą rodziną.

Wyjazdowy sylwester rodzinny – sylwester dla dzieci i dorosłych

W ostatnich latach popularność zyskuje spędzanie sylwestra w ośrodkach wypoczynkowych i kurortach z dala od domu. Trend ten coraz częściej obejmuje też święta Bożego Narodzenia. Najchętniej wybieranym kierunkiem jest południe Polski. Sylwester w górach może być prawdziwie magiczny i niezapomniany, jeśli wybierze się ofertę dostosowaną do oczekiwań i możliwości. Zasobność portfela odrywa w tym dużą rolę, a miejsca trzeba rezerwować z półrocznym, a w niektórych miejscach nawet rocznym wyprzedzeniem.

Sylwester nad morzem czy w górach spędzać można we dwoje, ze znajomymi albo z dziećmi. Pensjonaty i ośrodki organizujące sylwestra u siebie przeważnie oferują także blok dla dzieci. Dzięki temu zamiast zostawiać pociechy w domu, można zabrać je ze sobą i nie być skazanym na ciągłe pilnowanie i zapewnianie im rozrywki.

Sylwester dla dzieci w ośrodkach wypoczynkowych jest organizowany przeważnie w formie oddzielnego balu z zabawami, poczęstunkiem i opieką animatora. Dzięki temu pociechy są bezpieczne i mogą dobrze się bawić. To też okazja do nawiązania nowych znajomości.

Wyjazdowy sylwester z dziećmi z górach, na Mazurach czy nad morzem to o wiele mniej pracy i wysiłku dla dorosłych. Rodzice mogą się zrelaksować i odpocząć, a dzieci mają zapewnione rozrywki i opiekę. Oferty obejmują przeważnie kilkudniowy pobyt z wyżywieniem, imprezą sylwestrową, opiekę animatora dla dzieci podczas zabawy sylwestrowej, rozrywki typu kulig czy ognisko, a także możliwość korzystania z całej infrastruktury wybranego miejsca, np. sauny, basenów i strefy SPA. Sylwester w górach lub nad morzem z dziećmi ma tylko jedną wadę – koszt. Ceny sięgają od około 150 złotych za jedną noc do 1400 złotych za 6 dni pobytu za 1 osobę. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina może wydać na wspólny wyjazd na święta i sylwestra domem nawet blisko 6000 złotych.

Sylwester z dziećmi w domu – jedzenie i atrakcje

Sylwester rodzinny spędzany w domu to opcja zdecydowanie tańsza od wyjazdu do ośrodka wypoczynkowego. W zależności od liczby gości wydatki mogą sięgać od kilkudziesięciu do maksymalnie kilkuset złotych za całą imprezę.

Sylwester z dziećmi w domu wymaga odpowiedniej oprawy, przekąsek oraz rozrywki. Dekoracje i akcesoria typu confetti można zrobić samodzielnie razem z pociechami. To oszczędność pieniędzy i pozwala zaangażować wszystkich członków rodziny w przygotowania. Przekąski na sylwestra z dziećmi powinny być zdrowe i kolorowe. Najlepiej wybierać te potrawy, które lubią wszyscy członkowie rodziny.

Atrakcje na sylwestrowy wieczór mogą stanowić wspólne granie w gry planszowe, na konsoli czy oglądanie filmów. Warto też zachęcić dzieci do tańca. O północy można zorganizować pokaz fajerwerków i wznieść toast oraz złożyć sobie życzenia.

Reklama

Dobrym pomysłem na sylwestra z dziećmi jest zaproszenie na imprezę znajomych z pociechami w podobnym wieku. Wówczas młodsi uczestnicy zabawy zajmą się sobą i pozwolą dorosłym spędzać czas we własnym gronie.