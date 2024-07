Nie możesz zasnąć podczas pełni lub masz w tym czasie dziwne sny? Wiele osób skarży się na podobne problemy, gdy księżyca przybywa. Z jednej strony to wynik stosunkowo jasnej nocy, a z drugiej – naturalnej reakcji organizmu na pełnię, choć naukowcy w dalszym ciągu nie są pewni, dlaczego tak się dzieje.

Czym jest i ile trwa pełnia Księżyca

Pełnia to czas, kiedy widoczna jest cała tarcza Księżyca. Ponieważ Księżyc sam z siebie nie świeci, efekt ten jest wynikiem odbijania światła słonecznego. Oświetlony jest wtedy cały obszar, który jest zwrócony w kierunku Ziemi. Trwa około 3-4 dni, a następnie przez fazę zwaną ostatnią kwadrą Księżyc przechodzi do nowiu, gdy nie jest oświetlony ani widoczny gołym okiem. Pełny miesiąc synodyczny, czyli okres od jednego nowiu do drugiego, trwa średnio 29,5 dnia.

Efekt lunarny

Efekt lunarny, inaczej efekt księżycowy, jest związany z tym, w jaki sposób Księżyc wpływa na zachowanie człowieka w poszczególnych fazach. W niektórych przypadkach to oddziaływanie jest wynikiem ciemniejszych lub jaśniejszych nocy. Niektóre zależności między np. pełnią Księżyca a samopoczuciem można wyjaśnić nakładaniem się na siebie cyklu księżycowego i miesięcznego cyklu kobiety, choć idealne dopasowanie występuje u zaledwie kilku procent kobiet.

Naukowcy wielokrotnie próbowali badać wpływ Księżyca na ludzi – przeprowadzano zarówno analizy statystyczne jak i eksperymenty. Jednak mimo iż jedne z pierwszych badań wykazywały pewien związek, to nowsze – z dopracowaną metodologią i zaawansowaną aparaturą pomiarową- nie potwierdziły go. Jedynie badania z 2013 roku pozwalają stwierdzić, że pełnia Księżyca ma wpływ na sen.

Wpływ pełni księżyca na poród

Panuje opinia, że pełnia Księżyca ma wpływ również na to, kiedy odbędzie się poród. W tym czasie ma się odbywać się ich statystycznie więcej niż w innych fazach Księżyca. Jednak liczne badania pokazują, że taki związek wcale nie występuje – jest to po prostu kolejna miejska legenda.

Pełnia księżyca a bezsenność

Wiele osób skarży się na bezsenność podczas pełni księżyca. Naukowcy przyznają, że istotnie księżyc ma wpływ na to, jak szybko zasypiamy, a następnie jak długo śpimy, ale nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie o konkretne tego przyczyny. W 2013 roku naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei podczas eksperymentu zaobserwowali, że podczas pełni:

zmniejsza się poziom melatoniny, która kontroluje dobowy rytm sen-czuwanie;

badani zasypiali średnio 5 minut dłużej niż zwykle;

sen trwał 20 minut krócej niż zwykle.

Jednocześnie osoby były badane w takich warunkach, że wykluczone było działanie odbitego od księżyca światła i nie mogły być one rozproszone jasnością panującą w pokoju.

Jak zasnąć podczas pełni

Ciemny pokój – żeby poradzić sobie z rozpraszającym księżycowym blaskiem, spróbuj maksymalnie zaciemnić pokój i zasłoń szczelnie żaluzje i zasłony. Pozbądź się także innych źródeł światła, np. świecącej się ładowarki lub czujnika telewizora.

Cisza – pozbądź się źródeł hałasu, które mogą cię rozproszyć. Jeżeli nie potrafisz zasnąć w zupełnej ciszy, włącz spokojną muzykę. Zbyt dynamiczny rytm może nas ożywić i skutecznie odsunąć wizję snu.

Przygotowania do kolejnego dnia – zanim pójdziesz spać, zadbaj o swój komfort psychiczny. Naszykuj wszystkie rzeczy na kolejny dzień – ubrania, dokumenty etc. Ważne, by mieć spokojną głowę, której nie będą zaprzątać niedokończone sprawy.

Relaks przed snem – przy problemach ze snem podczas pełni (choć nie tylko wtedy) należy przygotować się do snu o wiele wcześniej. Możesz np.:

- wziąć ciepłą, relaksującą kąpiel,

- pomedytować,

- porozciągać się wieczorem lub wybrać się na jogging rano lub po południu,

- wypić zioła uspokajające i ułatwiające zasypianie, np. melisę lub inny ciepły napój. Często sięga się po mleko, które jednak – choć skuteczne jako placebo – w rzeczywistości nie wywołuje senności.

Unikaj natomiast oglądania telewizji, szczególnie filmów sensacyjnych czy horrorów. Nie jedz też ciężkiej kolacji, bo twój organizm zamiast skupić się na regeneracji, będzie ciągle trawił. Ostatni posiłek należy zjeść 2-3 godziny przed snem.