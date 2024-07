Mrożone warzywa w zimie mogą być zdrowe. Pod warunkiem, że były zamrażane, przechowywane, transportowane i rozmrażane we właściwych warunkach.

Mrożenie owoców i warzyw to najlepsza metoda zachowania ich trwałości i właściwości. Oczywiście najlepsze w sezonie są warzywa świeże i dopiero zebrane, ale w okresie zimowym mrożonki są dobrą alternatywą.

Jakie składniki odżywcze mają mrożone warzywa

Zakładając, że mrożone warzywa nie mają niezdrowych dodatków (np. w tłustych sosów), to mają bardzo zbliżoną wartość do tej, którą miały przed zamrożeniem, gdyż mrożenie tylko w małym stopniu wpływa na zmianę ich wartości odżywczej. Zatem jeśli proces zamrażania, przechowywania i transportu przebiegał prawidłowo, to warzywa mrożone mają zbliżoną zawartość witamin i minerałów do warzyw świeżych. Witamina, której może ubyć najwięcej, to witamina C. W sklepach można znaleźć wiele rodzajów mrożonych warzyw i ich mieszanek, np. kalafiora, brokuły, fasolkę szparagową, groszek zielony.

Kiedy mrożone warzywa mogą być niezdrowe

Wiele zależy od przechowywania mrożonych warzyw. Raz odmrożone, powinny być wykorzystane. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do liczby wcześniejszych rozmrożeń, lepiej z takich warzyw zrezygnować. Wiele może podpowiedzieć również opis składu mrożonych warzyw na etykiecie: nieprzetworzone warzywa z domieszką przypraw mogą być zdrowe, ale już te z dodatkami tłuszczów utwardzonych czy różnego rodzaju sosów – niekoniecznie. Jak to z reguły bywa przy wyborze produktów zdrowszych i mniej przetworzonych – im mniej składników jest wykorzystanych, tym lepiej.

W zimie bezpieczniej sięgnąć po mrożonkę niż świeże importowane warzywo

Obdarzając producentów i dostawców żywności zaufaniem, dobrze założyć, że mrozili i transportowali oni warzywa w należytych warunkach, zgodnych z wymogami prawa. Jeśli tak było, to lepszym wyjściem będzie w zimie zakup mrożonych warzyw polskiej produkcji, niż tych importowanych, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawierają one dużo chemii. A proces mrożenia jest wystarczający do utrzymania trwałości warzyw, więc nie jest koniecznie dodawanie do mrożonek konserwantów. Jeśli warzywa przed zamrożeniem były warzywami wysokiej jakości, to stosunkowo niewiele na swej wartości straciły podczas zamrożenia.

Aby zachować wartość produktu, dobrze podczas rozmrażania przestrzegać informacji zawartych na opakowaniu. Wartość produktu zależy bowiem nie tylko od procesu zamrożenia, ale także od rozmrożenia warzyw.