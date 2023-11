Leki przeciwbólowe są jednymi z najczęściej zażywanych w Polsce. Oprócz skutków ubocznych, o których mówią ulotki, mogą one również czasowo wpływać na psychikę człowieka, zmieniając sposób, w jaki odczuwa on emocje.

Takie działanie leków przeciwbólowych może wpływać na relacje między partnerami. Warto zwrócić uwagę na to, aby nie zażywać ich bez potrzeby.

Leki przeciwbólowe wpływają na emocje

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Ohio sugerują, że leki przeciwbólowe wpływają nie tylko na odczuwanie bólu fizycznego przez człowieka, ale również na jego psychikę. Z jednej strony zmniejszają one również ból psychiczny, osoby która je zażywa, więc w pewnym stopniu mogą one polepszać u niej nastrój. Z drugiej jednak strony zmniejszają one też zdolność do odczuwania przyjemności. Nie są więc cudownym panaceum na ból i smutki, ponieważ przytępiają one siłę, z jaką odczuwamy wszystkie emocje.

Leki przeciwbólowe a empatia w związku

Co więcej, okazało się, że leki przeciwbólowe wpływają też na sposób, w jaki odczuwana jest empatia. Ponieważ własne odczucia bólowe i emocje osób je przyjmujących są przytępione, wydaje im się, że u innych działa to podobnie. Z tego powodu są bardziej obojętni na ból czy emocje innych osób – nie dostrzegają go lub oceniają o wiele słabiej.

Czy przewlekłe branie leków przeciwbólowych może wywołać kryzys w związku?

W przypadku niektórych dolegliwości ból bywa tak silny, że trzeba przyjmować leki przeciwbólowe przez dłuższy okres czasu.Skoro będzie to miało wpływ na emocje i empatię osoby je zażywającej, jest prawdopodobne, że może wywołać lub pogłębić kryzys w związku. Dobrze, żeby partner chorej osoby pamiętał o tym, w jaki sposób mogą działać leki przeciwbólowe i starał się unikać w tym okresie kłótni oraz nie brał przesadnie do siebie zmiany w zachowaniu bliskiej osoby.

Jak rozmawiać z dziewczyną w trakcie okresu?

Wielu mężczyzn zastanawia się jak rozmawiać z dziewczyną w trakcie okresu i czy istnieje na to prosty przepis. Warto pamiętać, że w tym czasie nie tylko doświadcza ona wahań hormonalnych, bólu czy łatwiej się męczy. Może również być pod wpływem środków przeciwbólowych, które sprawią, że słabiej będzie odczuwała emocje czy empatię i trudniej będzie jej wchodzić w kontakt. Dlatego z przeprowadzaniem poważnych rozmów warto poczekać przez parę dni.