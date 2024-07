Erytrocyty to czerwone ciałka krwi (tzw. krwinki czerwone). Wytwarzane są gównie w szpiku kostnym. Erytrocyty transportują tlen do komórek i przenoszą dwutlenek węgla do płuc.

Erytrocyt żyje we krwi około 120 dni. Podczas tego czasu przebywa blisko 483 km, cyrkulując w naczyniach krwionośnych.

Funkcja i budowa erytrocytów

Erytrocyty to składniki krwi. Są wytwarzane w szpiku kostnym lub w śledzionie (w życiu płodowym – ok. 3-7 miesiąca). Krwinki czerwone powstają z komórek macierzystych erytrocytów (tzw. erytroblastów). Mają okrągły kształt i są wklęsłe po obydwu stronach. Taka budowa umożliwia krwinkom odkształcanie się podczas przechodzenia przez wąskie naczynia włosowate. Średnica erytrocytów to około 6-9 µm. Po 100-120 dniach erytrocyty ulegają zniszczeniu w śledzionie (rzadziej w wątrobie). Organizm stale wytwarza nowe erytrocyty, które sukcesywnie zastępują krwinki uległe rozpadowi. W ciągu jednej minuty tworzy się około 120 mln erytrocytów.

Liczba erytrocytów we krwi

U mężczyzn w 1mm³ krwi znajduje się około 5,4 mln krwinek czerwonych, a u kobiet około 4,8 mln. Liczba czerwonych ciałek krwi może ulegać zmianie zależnie, np. od ciśnienia, jakie panuje w danym miejscu przebywania (np. w górach liczba erytrocytów wzrasta do 8 mln/mm³).

Funkcje erytrocytów

Główną funkcją erytrocytów jest transportowanie tlenu z płuc i przenoszenie go do tkanek. Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki hemoglobinie (czerwony barwnik krwi) zawartej w erytrocytach. Czerwone krwinki odpowiadają też za przenoszenie dwutlenku węgla z tkanek do płuc i utrzymywanie stałego pH krwi (prawidłowa wartość pH krwi waha się pomiędzy 7,35-7,45).

Choroby związane z czerwonymi krwinkami

Zaburzenia związane z czerwonymi krwinkami dotyczą niewłaściwego poziomu erytrocytów we krwi. Norma erytrocytów u kobiet wynosi – 3,5–5,2x106/µl, a u mężczyzn – 4,2–5,4x106/µl.

Erytrocytopenia – niedobór erytrocytów (liczba czerwonych krwinek jest poniżej normy),

Erytrocytoza (nazywana też czerwienicą prawdziwą) – nadmiar erytrocytów (liczba czerwonych krwinek przekracza normę).

Dlaczego krew jest czerwona?

Przyczyną czerwonego zabarwienia krwi jest hemoglobina. Substancja po połączeniu z tlenem w płucach ma kolor jasnoczerwony. Po przeniesieniu do go tkanek i narządów, przybiera odcień ciemnej czerwieni.