Terrina, czyli rodzaj pasztetu, można przygotować na bazie czerwonej papryki, bakłażana oraz gęstej śmietany. Danie jest lekkie, a swój wyrazisty smak zawdzięcza dodatkowi aromatyzowanego wina. Mauretański pasztet wygląda również bardzo oryginalnie, gdyż ma silnie czerwony kolor, dzięki zawartości papryki.

Terrina to rodzaj pasztetu, który jest prawdziwym przysmakiem, zwłaszcza we Francji. Danie można przygotowywać na bazie warzyw, ryb a także mięsa. Po wymieszaniu wszystkich składników, przekłada się je do porcelanowej formy i w przeciwieństwie do klasycznego pasztetu, nie piecze bezpośrednio w piekarniku, a w kąpieli wodnej. Nieodłącznym składnikiem tradycyjnej terriny jest wermut, czyli aromatyzowane wino, najczęściej z ziołowymi lub korzennymi dodatkami, czemu zawdzięcza swój wyrazisty i dość ostry smak.

Czerwona terrina - przepis

Potrzebujesz:

porcelanowej formy do pasztetów,

naczynia żarodpodrnego, większego od formy z porcelany (do kąpieli wodnej).

garnka,

blendera.

Składniki:

1 kg czerwonej papryki,

1 bakłażan,

200 ml gęstej śmietany,

1 łyżka wermutu,

1 łyżka cukru pudru,

1 łyżeczka sproszkowanego kuminu (przyprawę można kupić w sklepie z ekologiczną żywnością),

2 całe jajka,

6 żółtek,

1 łyżka masła,

3 łyżki oliwy z oliwek,

sól, pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 3 h

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Umyj bakłażana i pokrój go w drobną kostkę.

Na rozgrzanej patelni z oliwą podsmaż warzywo, aż zmięknie i odstaw do ostygnięcia.

Całe papryki upiecz na ruszcie piekarnika (rozgrzanego do temperatury 180 stopniCelsjusza), aż zrobią się czarne.

piekarnika (rozgrzanego do temperatury 180 stopniCelsjusza), aż zrobią się czarne. Przełóż warzywa do zamykanego naczynia i odstaw na 30 minut.

Obierz papryki ze skórki i usuń z nich nasiona.

Warzywa włóż do oddzielnego naczynia, dodaj całe jajka i żółtka, śmietanę, cukier puder, alkohol, kumin oraz usmażonego wcześniej bakłażana i zmiksuj blenderem nagładki krem.

Dopraw solą i pieprzem do smaku.

Porcelanową formę do pasztetów wysmaruj masłem i wlej do niej masę na terrinę.

i wlej do niej masę na terrinę. Formę włóż do większego naczynia wypełnionego do połowy wodą.

Piecz pasztet w kąpieli wodnej w piekarniku o temperaturze 100 stopni Celsjusza, przez 2 godziny.

Terrinę wyjmij z piekarnika i odstaw do ostygnięcia.

Włóż pasztet do lodówki na przynajmniej 24 godziny.

Smacznego!