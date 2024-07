Przepis na zupę krem z grzankami i surówkę z czarnej rzepy

Smaczna i pożywna zupa krem powstanie z czarnej rzepy, pora, ziemniaków, szalotki i pietruszki. Do jej zagęszczenia używa się śmietany lub jogurtu naturalnego. Surówka z rzepy, marchwi i jabłka to pomysł na lekką przekąskę lub dodatek do obiadu.