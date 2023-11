Większość z nas tak bardzo przyzwyczaiła się do świątecznych pierogów, makowca, karpia, czerwonego barszczu czy grzybowej, że ciężko nam uwierzyć, że inne narody mogą jeść podczas wigilijnej kolacji coś zupełnie innego.

Każdy kraj na świecie posiada swoje własne świąteczne tradycje i dania, bez których Boże Narodzenie nie mogłoby się odbyć. Na wigilijnych stołach pojawiają się charakterystyczne słodkości, ryby, mięsa. Przekonaj się, co w ten wyjątkowy dzień je się na świecie – może zdecydujesz się na to, by w te święta przygotować dla swoich gości jedno z tradycyjnych zagranicznych dań?

Boże Narodzenie w Niemczech

Nasi zachodni sąsiedzi nie wyobrażają sobie świąt Bożego Narodzenia bez keksa. Jest to ciasto pełne kandyzowanych, suszonych owoców, orzechów i bakalii. Z wierzchu dekorowane jest pokaźną warstwą lukru.

Keks właściwie zawsze podawany jest z Glüchwein – grzanym, czerwonym winem z dodatkiem przypraw korzennych, m.in. goździków, cynamonu czy gałki muszkatołowej. Najmłodsi otrzymują bezalkoholową wersję tego napoju – Kinderpunsch.

Świąteczna kolacja we Włoszech

Świąteczna kolacja to dla mieszkańców Italii tak zwana uczta siedmiu ryb. Liczba ta symbolizuje ilość dni, jakiej Bóg potrzebował do stworzenia świata.

Na włoskich stołach pojawia się siedem różnych dań przyrządzonych z ryb i owoców morza. Najczęściej pojawiające się potrawy to: gotowane lub grillowane krewetki, pieczony dorsz, homar, ośmiornica, małże, kalmary.

Co w święta jedzą Brazylijczycy?

Typowym świątecznym daniem w Brazylii jest pieczony indyk. Mięso serwowane jest na stół w całości, a następnie gospodarz dzieli je pomiędzy swoich gości.

Dodatkiem, z jakim najczęściej podawany jest bożonarodzeniowy indyk, jest rabanada – chleb obtoczony w jajku, a następnie usmażony na patelni.

Wenezuela – tradycyjne świąteczne danie

Mieszkańcy Wenezueli jedzą podczas Bożego Narodzenia danie, które dla nas uchodzi za bardzo egzotyczne. Jest to hallaca – mięso z kaparów, rodzynek, sera, oliwek lub innych dodatków. Przyprawione mięso owija się ciastem kukurydzianym. Całość umieszcza się w zawiniątku z liści bananowca. Na koniec hallaca gotowana jest w wodzie.

Święta w Wielkiej Brytanii

Bożonarodzeniowe przysmaki to dla Brytyjczyków przede wszystkim minced pies – kruche ciasteczka z masą bakaliową, namoczoną w rumie lub brandy i mocno przyprawioną cynamonem, gałką muszkatołową i goździkami.