Ból podbrzusza przed okresem może pojawiać się nawet 7 dni przed miesiączką. Najczęściej jest to ból brzucha jak podczas okresu, czyli skurczowy – wtedy najprawdopodobniej jego przyczyną jest zespół napięcia przedmiesiączkowego. Może być jednak objawem choroby albo ciąży ektopowej, czyli pozamacicznej.

Bóle przed miesiączką mogą zdarzać się w różnym wieku, a najczęściej skarżą się na nie kobiety młode oraz te po 40. roku życia. Bóle podbrzusza przed okresem jako jeden z objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego wynikają ze zmian hormonalnych zachodzących w organizmie.

PMS jako przyczyna bólu brzucha przed okresem

Bóle przed miesiączką najczęściej są objawem PSM (z angielskiego premenstrual syndrome), czyli zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Mogą pojawiać się nawet na tydzień przed okresem i mają różne natężenie. To, ile dni przed okresem boli brzuch, jest kwestią indywidualną i zależy od wahania poziomu hormonów w organizmie.

Ból podbrzusza przed okresem to nie jedyny objaw PMS, mogą towarzyszyć mu inne przykre dolegliwości, których nasilenie może nawet uniemożliwiać normalne funkcjonowanie kobiecie w ostatniej fazie cyklu (fazie lutealnej). Czasem w PMS-ie występują:

bóle głowy,

zmęczenie,

obrzęki nóg,

wzdęcia,

bolesność piersi w reakcji na dotyk.

Oprócz dolegliwości fizycznych często pojawiają się też objawy związane ze sferą psychiczną, w tym:

drażliwość,

wahania nastroju,

osłabienie koncentracji,

napięcie,

zaburzenia snu,

wzrost apetytu,

lęk, niepokój.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego ustępuje, gdy zaczyna się okres. Jeśli bóle brzucha nasilają się zamiast łagodnieć, może to oznaczać zespół bolesnego miesiączkowania. Ból podbrzusza pojawia się na krótko przed rozpoczęciem krwawienia i jest bardzo silny, może utrzymywać się przez cały pierwszy, a czasem też drugi i kolejny dzień.

Endometrioza powodująca ból brzucha jak na okres

Skurczowy ból brzucha jak na okres przed miesiączką może oznaczać endometriozę. To choroba polegająca na nadmiernym rozroście i migracji śluzówki macicy do innych rejonów ciała – narządów płciowych oraz jamy otrzewnej, w tym jelit. Śluzówka zachowuje się prawidłowo, czyli złuszcza się pod wpływem działania hormonów. Powoduje to ból w miejscach, w których ta tkanka się przeniosła, może skutkować też powstawaniem torbieli wypełnionych krwią i martwym nabłonkiem. Bóle brzucha przed okresem rzadziej bywają objawem nieprawidłowej budowy macicy.

Infekcje intymne i ciąża pozamaciczna mogą powodować ból podbrzusza przed okresem

Jeszcze rzadziej ból podbrzusza przed okresem wynika z infekcji intymnych czy ciąży pozamacicznej. Stan zapalny przydatków może powodować ból, ale jest on niezależny od cyklu menstruacyjnego. Ból brzucha przed spodziewanym okresem u osób w ciąży pozamacicznej jest naturalną reakcją organizmu, który próbuje samodzielnie pozbyć się nieprawidłowo zagnieżdżonego zapłodnionego jaja.

Leczenie bólu przed miesiączką

Jeśli można rozpoznać przyczynę bólu podbrzusza przed okresem, należy ją usunąć. W przypadku endometriozy oraz infekcji i stanów zapalnych konieczne jest leczenie operacyjne lub farmakologiczne. Operacja niezbędna jest też w ciąży pozamacicznej.

Gdy bóle brzucha przed okresem są objawem zespołu napięcia przedmiesiączkowego, można leczyć je objawowo. W tym celu stosuje się leki przeciwbólowe i rozkurczające, ciepłe okłady i techniki relaksacyjne. Wskazany jest także ruch, który ułatwia przepływ krwi i może redukować dolegliwości bólowe. Silne bóle przed okresem mogą zmaleć lub całkowicie zaniknąć po porodzie, ale nie jest to norma.