Leżysz w łóżku, mijające godziny nieubłaganie przybliżają cię do świtu, a sen nie przychodzi. Dopiero nad ranem udaje ci się zdrzemnąć - albo i nie. Na myśl o czekającym cię dniu czujesz zniechęcenie, frustrację, stres lub smutek. Znasz to? Jeśli tak, to najprawdopodobniej cierpisz na bezsenność.

Bezsenność - choroba XXI wieku

Statystycznie aż jedna na trzy osoby cierpi na zaburzenia rytmu snu objawiające się jego złą jakością, problemami z zaśnięciem, częstym wybudzaniem się w nocy lub wczesnym przebudzaniem nad ranem. Bezsenność, bo o niej mowa, może być zarówno objawem innej choroby (np. depresji) jak i osobną jednostką chorobową. Niezależnie od przyczyny jest to niezwykle uciążliwa i trudna do wyleczenia dolegliwość, na którą narażeni jesteśmy wszyscy, bez wyjątku. I chociaż najczęstszą przyczyną przewlekłej bezsenności są zaburzenia psychiczne to problemy ze snem mogą powodować także: leki, stres, nadużywanie alkoholu i innych używek, nieprawidłowe funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, choroba (np. reumatoidalna) czy nawet… telefony i laptopy emitujące niebieskie i białe światło utrudniające zasypianie.

Co z tym snem? Sprawdź czy cierpisz na bezsenność

Nie każda nieprzespana noc zwiastuje poważniejszy problem, ale gdy kłopoty ze snem pojawiają się regularnie (minimum trzy razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc), a twoje samopoczucie w ciągu dnia uległo zauważalnemu pogorszeniu, możesz mieć do czynienia z bezsennością. Sprawdź, czy cierpisz na zaburzenia rytmu snu, odpowiadając “tak” lub “nie” na poniższe stwierdzenia:

Czujesz się zmęczona, ale nie możesz zasnąć.

Zaśnięcie zajmuje ci dużo czasu, a sen przychodzi dopiero nad ranem.

Zdarza się, że odsypiasz w ciągu dnia.

Jesteś rozkojarzona, trudno skupić ci się na codziennych obowiązkach.

Śpisz długo (8 godzin), ale się nie wysypiasz.

Jesteś wyczerpana i czujesz, że organizm nie ma kiedy się zregenerować.

By zasnąć, wspomagasz się lekami lub używkami.

Czasami nie kładziesz się w ogóle, bo łóżko kojarzy ci się ze zmęczeniem i wyczerpaniem.

Jeśli na co najmniej dwa z nich odpowiedziałaś twierdząco - bezsenność to najprawdopodobniej twój problem. Spróbuj zastosować przed snem kilka sprawdzonych trików, które poprawią jego jakość i pomogą ci zasnąć. Może się jednak okazać, że twoje problemy mają głębsze podłoże i wtedy konieczna będzie wizyta u lekarza, który zdiagnozuje przyczyny choroby i zastosuje odpowiednie leczenie.

Jak radzić sobie z bezsennością? Sposoby na brak snu

Niedobór snu wpływa negatywnie na wszystkie aspekty naszego życia - skutecznie utrudnia codzienne funkcjonowanie, a jego brak mamy dosłownie wypisany na twarzy. U niewyspanego człowieka pojawiają się cienie pod oczami, cera staje się ziemista, zmarszczki pogłębiają - jest więc o co walczyć! Jeśli masz problemy ze snem, koniecznie przetestuj te sposoby:

Spędzaj w łóżku maksymalnie osiem godzin - przewracając się z boku na bok, dodatkowo utrwalasz zaburzenia snu.

Wstawaj zawsze o tej samej porze, niezależnie od tego, jak długo spałaś.

Kładź się spać tylko wtedy, gdy czujesz się senna, nie wtedy kiedy wydaje ci się, że musisz. Jeśli nie możesz zasnąć opuść sypialnię i wróć do niej wtedy, gdy znowu poczujesz się senna.

Używaj łóżka tylko w jednym celu. Nie jedz, nie czytaj i nie odpisuj na maile pod kołdrą.

Nie ucinaj sobie drzemki w ciągu dnia.

Unikaj wieczorem silnego, jaskrawego światła, jeśli musisz korzystać z telefonu lub komputera ściemnij ekran.

Ćwicz regularnie , ale nie bezpośrednio przed snem.

Staraj się nie pić kawy ani nie przyjmować żadnych środków pobudzających do minimum 3 godzin przed snem.

Spróbuj się zrelaksować i odpocząć - zestresowana jedynie pogorszysz swoją sytuację.