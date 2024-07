Cienie pod oczami są częstym objawem przemęczenia organizmu. Niestety jest to również objaw innych zaburzeń pracy organizmu.

Cienie pod oczami sprawiają, że człowiek wygląda na bardzo smutną i schorowaną osobę. Stanowią więc uciążliwy defekt estetyczny, ale mogą być także oznaką choroby nerek. Podkrążone oczy zazwyczaj trudno skojarzyć właśnie z nimi. Warto więc zwrócić uwagę, czy cienie pod oczami nie są spowodowane schorzeniem nerek, gdyż narządy te pełnią w organizmie człowieka bardzo ważną funkcję – oczyszczają krew za pomocą nefronów (komórki mające zdolność filtrująca). Dziennie potrafią przefiltrować do 1 500 litrów płynów w organizmie. Nerki odprowadzają z krwi niepotrzebne produkty przemiany materii oraz nadmiar wody. Ich zaburzenie może doprowadzić do groźnych stanów zapalnych, a nawet śmierci.

Dlaczego mamy cienie pod oczami?

Jest wiele powodów, dla których możemy mieć cienie pod oczami – prześwitujące przez cienką skórę powiek naczynia włosowate, nadmierna pigmentacja w okolicy dolnej powieki, uwarunkowania genetyczne, alergie, utrudnione mikrokrążenie, niedobór witamin i minerałów, niektóre leki (np. tabletki antykoncepcyjne), niewłaściwa dieta, zbyt mała ilość snu, przepracowanie. Cienie pod oczami mogą być także oznaką zbyt dużej ilości sodu w organizmie. Dlatego warto zwrócić uwagę na ilość dziennie spożywanej soli.

Jak walczyć z cieniem pod oczami?

Z większością przyczyn możemy walczyć, np. przez zmianę jadłospisu – pełnowartościowa dieta, bogata w minerały i witaminy, pozyskane z warzyw i owoców. Konieczne jest również zapewnienie wystarczającej ilości snu – minimum 8 godzin. Jeśli natomiast podkrążonym oczom towarzyszą dodatkowe objawy, jak opuchlizna (np. na stopach, twarzy, czy też tzw. „worki pod oczami”), uczucie przewlekłego zmęczenia, problemy ze snem, ból w okolicy pleców lub pod żebrami, podwyższone ciśnienie krwi, zmiana koloru lub zapachu oddawanego moczu, należy wówczas baczniej przyjrzeć się pracy nerek oraz skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który skieruje do urologa. Już proste badanie moczu pokaże, czy w organizmie dzieje się coś nieprawidłowego. Najczęściej wykrywanym schorzeniem nerek jest kamica nerkowa. Bardzo często występują również stany zapalne tych narządów np. kłębuszkowe czy odmiedniczkowe zapalenie nerek.

W jaki sposób sami możemy wspomóc pracę nerek?

Przede wszystkim pić dużo wody – przynajmniej 2 litry dziennie. Wyeliminować pikantne, smażone, potrawy. Także napary ziołowe (m.in. z żeń-szenia, arniki górskiej czy głogu) pomagają wzmocnić pracę nerek. Należy pamiętać, że w schorzeniach nerek wskazana jest dieta niskobiałkowa. Należy więc ograniczyć ilość spożywanego mięsa, jajek oraz nabiału.

Uważaj na nerki

Choć trudno jednoznacznie określić, dlaczego pod naszymi oczami pojawiają się cienie, to z całą pewnością nie wolno ich ignorować. Zazwyczaj są efektem złej diety czy przemęczenia, ale mogą też być sygnałem wysyłanym przez organizm, świadczącym o zachwianiu jego równowagi. Zbagatelizowanie tych sygnałów może doprowadzić nawet do niewydolności nerek, a to jest już prawdziwe i realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia!

Trudno sobie wyobrazić, że zła praca nerek może mieć wpływ na występowanie cieni pod oczami. Niestety jednak specjaliści radzą, aby dmuchać na zimne i sprawdzać ten niewinny defekt na twarzy, czy aby nie jest objawem bardziej niebezpiecznego dla organizmu schorzenia. Nie zwlekaj – zbadaj nerki!

