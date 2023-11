Spokojny sen umożliwi nam przede wszystkim przygotowanie do snu - wyciszenie się i zrelaksowanie. Jeżeli jesteśmy miłośnikami czytania przed snem, starajmy się wybierać książki, które pozwolą nam się odprężyć, a nie będą nas trzymać w napięciu i stymulować nasz mózg. Sprawdzonym sposobem są także techniki relaksacyjne, np. oddechowa.

Bezsenność okresowa to problem, z którym zmaga się blisko 35% z nas. Śpimy coraz gorzej i coraz krócej, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, koncentrację i pamięć. Przyczynami bezsenności mogą być choroby, zażywane leki lub brak higieny snu, czyli niewłaściwe przygotowanie się do snu.

Przygotowanie do snu - relaks i wyciszenie

Pierwszą czynnością, która pozwoli nam zasnąć i spędzić spokojną noc jest przygotowanie do snu. Faza, w której nasz wzbudzony mózg, będzie mieć czas na wyciszenie się a my na zrelaksowanie. Czynniki, które mogą powodować nadmierne pobudzenie mózgu w późnych godzinach wieczornych to m.in. stres czy wysiłek fizyczny na 2-3 godziny przed planowanym położeniem się do łóżka. W przypadku osób cierpiących na bezsenność, zaleca się uprawianie sportów i ćwiczeń najpóźniej do godziny 20.00. Jeżeli jesteśmy osobami emocjonalnymi, wzbudzająco na nasz mózg mogą działać także filmy akcji i trzymające w napięciu książki. Dlatego przed snem warto wybierać taki repertuar, który nas uspokoi i odpręży, a nie będzie trzymać w napięciu. Elementem wyciszania się jest także kwestia światła. Przed snem powinniśmy przebywać w czerwonym, przyciemnionym świetle. Najgorszy wpływ zarówno na nasz wzrok, jak i na spokojny sen ma światło niebieskie emitowane, np. przez tablety, komputery czy telefony komórkowe.

Techniki relaksacyjne jako sposób na spokojny sen

Pozytywny wpływ na nasz sen i zmniejszenie stresu, potwierdzony naukowymi badaniami, mają także techniki relaksacyjne. Jedną z nich jest najprostsza technika oddechowa, w której staramy się przytrzymywać swój oddech i dłużej go wypuszczać. Oddech powinien być głęboki, brzuszny. Powietrze wdychamy nosem i wypuszczamy ustami, siedząc na płaskiej powierzchni z wyprostowanym kręgosłupem. Starajmy się wykonywać równe oddechy - przy wdechu i wydechu powoli liczymy od 1 do 4. Ćwiczenie wykonujemy codziennie wieczorem przez około 10 minut.