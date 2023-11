Krem z wysokim filtrem, domowa apteczka i kapelusz na głowę - nie tylko o nie należy zadbać na bezpiecznych wakacjach. Niezależnie od tego dokąd się wybierasz, przestrzeganie kilku prostych zasad zapewni ci bezpieczne i komfortowe wakacje.

Mimo połowy września sezon wakacyjny wciąż trwa, z jedną drobną różnicą - podróże first minute zamieniliśmy na wycieczki z przedrostkiem last. Niezależnie od kierunku podróży istnieje kilka żelaznych zasad, których należy przestrzegać, by wakacje spędzić bezpiecznie i wrócić z nich zadowolonym, zregenerowanym i wypoczętym. Jakie to zasady? Takie, które łatwo wcielić w życie.

Woda, woda i jeszcze raz woda

Zasada jest prosta - im wyższa temperatura, tym więcej wody powinno się wypić, nie zdziw się więc, że z zalecanych 1,5 - 2 litrów na wakacjach w tropikach zrobią się 3. Obserwuj swoje ciało - im bardziej się pocisz, tym więcej wody potrzebujesz. Spożycie odpowiedniej ilości płynów zapobiega uciążliwym konsekwencjom wynikającym z zaburzenia pracy gospodarki wodno-elektrolitowej (bóle głowy, zasłabnięcia). By czuć się dobrze pij często, ale w małych ilościach, jedz zupy i owoce.

Chroń głowę i oczy

Przegrzanie głowy w najgorszym wypadku może doprowadzić nawet do udaru cieplnego, a zbyt intensywne słońce może znacząco pogorszyć kondycję włosów, nie tylko pozbawiając ich blasku i witalności, ale także powodując obumieranie mieszków włosowych. Promienie słoneczne (zwłaszcza te odbijające się od tafli wody) są także wyjątkowo szkodliwe dla oczu, a ich nadmierna ekspozycja na działanie promieniowania UV może doprowadzić nawet do poparzenia rogówki! Dlatego na wakacjach ważne jest noszenie okularów przeciwsłonecznych i kapelusza - nie tylko na plaży!

Jedz lokalne smakołyki z głową

Wakacje to dla wielu z nas odpoczynek także od codziennego reżimu dietowego. Pozwalamy sobie na dużo więcej niż zazwyczaj, próbujemy nowych potraw, jemy późno i nie dbamy o zdrowe odżywianie - to błąd. W taki sposób możemy nabawić się nie tylko zgagi i refluksu, ale także skurczu żołądka i… zarażenia groźnymi drobnoustrojami.

Uważaj na klimatyzację

Kiedy na zewnątrz wysokie temperatury uniemożliwiają swobodny wypoczynek często ochłody szukamy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Nie należy jednak z tym przesadzać - duże wahania temperatur sprzyjają przeziębieniom i chorobom górnych dróg oddechowych. Optymalna temperatura w pokoju? Od 22 do 24 stopni Celsjusza.