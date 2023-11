Barcelona, stolica Katalonii, leży nad morzem. Złote plaże miejskie są doceniane przez turystów. A to tylko część z atrakcji, które oferuje miasto. Średniowieczne zabytki Barcelony oraz niesamowita architektura modernistyczna i secesyjna zaspokoją wymagania najbardziej kapryśnych turystów.

Zacznijmy od szybkiego przypomnienia. Gdzie leży Barcelona? W jakim kraju? Nad jakim morzem jest Barcelona? Jaki ma klimat? Gdzie znajdują się najciekawsze zabytki? Oto najważniejsze informacje o Barcelonie.

Barcelona: stolica Katalonii i... Barcelony

Barcelona to stolica Katalonii i prowincji o nazwie Barcelona. Leży w Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym. Powierzchnia Barcelony to ok. 100 km kw., a miasto zamieszkuje ponad 1,5 mln osób. W całym zespole miejskim Barcelony mieszka aż 4,8 mln osób. To drugie pod względem wielkości miasto Hiszpanii - pierwsze to stolica Hiszpanii, Madryt. Część Hiszpanii, w której leży Barcelona to autonomiczny region - Katalonia.

Barcelona. Morze i klimat

Barcelona nie bez powodu kojarzy się nam z idealnymi wakacjami. W lecie jest gorąco, a zimy są łagodne, gdyż klimat Barcelony to klimat subtropikalny, śródziemnomorski. Najzimniejszy miesiąc to styczeń, a nawet wtedy temperatury wahają się od 7 do 17 st. C. W sierpniu - najcieplejszym miesiącu - temperatury wahają się zazwyczaj między 25 a 31 st. C. Poza tym, w lecie jest niewiele deszczu - ok. 2-3 dni opadów miesięcznie - a nasłonecznienie jest większe niż w Polsce. Na dodatek miasto leży nad Morzem Śródziemnym i posiada aż 4,4 km plaż miejskich. National Geographic i Discovery Channel uznały barcelońskie plaże za najlepsze plaże miejskie na świecie. Najbardziej popularną z dziewięciu barcelońskich plaż jest Barceloneta.

Barcelona: Historia miasta

Historia miasta Barcelona sięga starożytności, a jej powstanie przypisuje się Fenicjanom. Było zajmowane przez Swebów, Wandalów, Wizygotów, Maurów. W średniowieczu było stolicą Hrabstwa Barcelony i Marchii Hiszpańskiej. Barcelony nie ominęły wojny napoleońskie ani hiszpańska wojna domowa.

Barcelona: centrum miasta i nie tylko

Centrum Barcelony to Dzielnica Gotycka, najstarsza część miasta, pochodząca aż ze średniowiecza. Wokół niej rozciągają się cuda architektury secesyjnej i modernistycznej. Dopiero w kolejnym „kręgu” budowane są nowoczesne wysokościowce. Łatwo więc trafić do najpiękniejszych zabytków Barcelony. Są w samym jego sercu. Las Ramblas jest ciągiem kilku ulic od placu Katalońskiego do portu. Znajduje się w Dzielnicy

Gotyckiej. Tę najbardziej znaną aleję Barcelony wypełniają tłumy turystów i mieszkańców. Są tam bary, sklepy, kawiarnie, targowiska. Poeta Garcia Lorca powiedział, że: „Rambla to jedyna ulica na świecie, która mogłaby nie mieć końca”. Niemniej, w sezonie turystycznym trzeba tam uważać na portfel!

Zabytki Barcelony

Wiele z zabytków Barcelony zostało zaprojektowanych lub zainspirowanych dziełami Antoniego Gaudíego. To te najbardziej popularne. Ale Barcelona skrywa również przepiękne zabytki architektury średniowiecznej, w tym całą Dzielnicę Gotycką, w której większość budynków powstało między XIII a XV wiekiem. Katedra w Barcelonie (nie, „katedrą w Barcelonie” nie jest Sagrada Familia!). Jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Barcelony jest gotycka i strzelista archikatedra św. Eulalii. Wznoszono ją między XIII a XV wiekiem w miejscu dawnej rzymskiej świątyni. Na placu pod katedrą rozpoczyna się wiele wycieczek po mieście, jest to też po prostu miejsce spotkań. Sagrada Familia, czyli Świątynia Pokutna Świętej Rodziny. Secesyjny kościół zaprojektowany przez Antoniego Gaudíego. Mimo że budowę rozpoczęto w 1882 roku, do dziś jej nie ukończono, a zakończenie prac szacuje się na lata 2026-2028. Jest jednak jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Barcelony. Wzgórze Montjuïc (Żydowskie Wzgórze). Na górującym nad miastem wzgórzu Montjuïc stoi zamek z XVII wieku, Stadion Olimpijski, kompleks fontann, hiszpańska wioska z budynkami w różnych stylach architektonicznych oraz Narodowe Muzeum Sztuki Katalońskiej.

Barcelona - Plac Hiszpański i Kataloński

Plac Hiszpański jest jednym z głównych placów Barcelony. Istnieje od 1715 roku i powstał w

dawnym miejscu straceń. Najbardziej znane zabytki i symbole tego miejsca to:

Narodowe Muzeum Sztuki Katalońskiej, przed którym stoją 47-metrowe Wieże Weneckie;

pięknie rzeźbiona fontanna zaprojektowana przez Josepa Marię Jujola z rzeźbami Miquela Blaya;

dawna arena walk byków, a obecnie... centrum handlowe. Dach tego przybytku jest udostępniony dla turystów. Można z niego zobaczyć, jak wygląda Barcelona z góry.

Plac Kataloński to również jeden z najważniejszych placów Barcelony oraz ważny węzeł

komunikacyjny, leżący na styku dystryktów: Barri Gotic, Raval, Ciutat Vella i Eixample. Można

od niego rozpocząć wędrówkę po Las Ramblas.