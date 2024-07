Babka jajowata i babka płesznik to zioła, które mają działanie przeczyszczające. Usprawniają pracę układu wydalniczego, chronią błonę śluzową jelit i pomagają w problemach z zaparciami. Rośliny te różnią się wyglądem i zastosowaniami.

Babka jajowata a babka płesznik – różnice fizyczne

Babka jajowata i babka płesznik to rośliny lecznicze. Różnią się wyglądem. Babka jajowata ma wąskie liście pokryte miękkim owłosieniem. Jej kwiaty są drobne i białe, kształtem przypominają kłosy. Owocem babki jajowatej jest torebka, w której znajdują się małe jasnobrunatne nasiona. Nasiona babki jajowatej są ścierane i stosowane w postaci granulek, proszku lub roztworu. Babka jajowata osiąga ok. 20-40 cm wysokości. Babka płesznik ma wysokość do 50 cm wysokości. Liście babki płesznik są wąskie i ułożone naprzeciwlegle. Z kątów liści wyrastają kwiaty, które z czasem przekształcają się w torebki z nasionami o łódeczkowatym kształcie. Nasiona babki płesznik stosowane są zwykle w naturalnej postaci (jako napar lub dodatek do musli). Dostępne są także jako preparaty przygotowane ze sproszkowanych nasion babki płesznik.

Babka jajowata a babka płesznik – właściwości

Babka jajowa oraz babka płesznik mają działanie przeczyszczające. Należy stosować je przy leczeniu zaparć, niestrawnościach i bólach jelitowych. Sprawdzają się także przy bólach towarzyszących zespołowi jelita nadwrażliwego. Babka jajowata zawiera dużą ilość kwaśnego śluzu, a jej nasiona bogate są w tłuszcze, fitosterole, aukubinę i proteiny. Babka płesznik zatrzymuje wodę w organizmie. Pozytywnie wpływa na ściany jelit i wspomaga proces trawienia.