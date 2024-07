Naukowcy badający przyczyny autyzmu dziecięcego nie doszli dotąd do jednoznacznych wyników. Wskazują na kilka rodzajów przyczyn – genetyczną podatność na zachorowanie, czynniki neurologiczne i warunki życia płodowego, na które wpływ ma również środowisko i stopień jego zanieczyszczenia.

Reklama

Genetyczne podłoże powstawania autyzmu dziecięcego

Lekarze zwracają uwagę na dane, według których nie można stwierdzić jednoznacznie, że autyzm jest genetyczną chorobą. Przyznają jednak, że wyniki badań raczej potwierdzają istnienie genetycznych predyspozycji. Co ważne – mowa o predyspozycjach, a nie dziedziczeniu autyzmu. Istotne jest natomiast to, że autyzm dziecięcy występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Neurologiczne podłoże powstawania autyzmu dziecięcego

U osób cierpiących na autyzm dziecięcy obserwuje się także nieprawidłowości w budowie struktur mózgowych. Dodatkowo na podstawie badań stwierdzono, że występuje u nich podwyższony poziom neuroprzekaźników, konkretnie dopaminy i serotoniny, które odpowiadają między innymi za przenoszenie sygnałów między neuronami.

Czynniki środowiskowe – szczepionki a autyzm dziecięcy

Część lekarzy uważa, że przyczynami autyzmu są również:

nadmierne stosowanie antybiotyków i szczepionek,

skażenie środowiska metalami ciężkimi.

Zobacz także

Naukowcy wychodzą z założenia, że w ich wyniku układ odpornościowy dziecka może być wystawiany na nienaturalne bodźce, zwłaszcza jeśli chodzi o metale ciężkie i dodatki do szczepionek (np. rtęć). Może to doprowadzić do zaburzeń układu immunologicznego, co w konsekwencji może wywołać objawy autyzmu. Jednak wpływ szczepionek na występowanie autyzmu dziecięcego nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, by można było jednoznacznie go opisać. Specjaliści twierdzą, że nie ma żadnych wiarygodnych badań naukowych, które potwierdzałyby wpływ szczepionek. Nie mniej jednak, temat powraca jak bumerang.

Zaburzenia prenatalne a autyzm

Wśród czynników ryzyka wystąpienia autyzmu dziecięcego, największe znaczenie mają jednak zaburzenia prenatalne, czyli występujące jeszcze w okresie życia płodowego. Należą do nich:

cukrzyca,

krwawienia podczas ciąży,

nadciśnienie,

drgawki,

białkomocz,

zaawansowany wiek rodziców,

przyjmowanie przez matkę leków w czasie ciąży.

Większe ryzyko autyzmu dziecięcego występuje także u wcześniaków.

Reklama