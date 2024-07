Aranżacja ogrodu z kamienia nie musi ograniczać się do odtworzenia wycinka przyrody typowej dla obszarów górskich. Oprócz kamieni, roślin i oczka wodnego mogą się w nim znaleźć schodki i strumyki. Ścieżki natomiast możesz wysypać jasnym żwirem.

Podstawowe elementy skalniaka

Typowy skalniak znajduje się na niewielkim wzniesieniu. Ma ono zazwyczaj nieregularne, miękkie kształty. Podstawowym elementem, z którego tworzy się skalniak, są kamienie, np. otoczaki, i fragmenty skał: granit, piaskowiec. Kamienie są często porośnięte bylinami, np. floksem szydlastym, poziomkówką indyjską. Rośliny w skalniaku mogą też tworzyć osobne skupiska. Ze skał można tworzyć kompozycje, dobierając kamienie różnej wielkości, o różnych barwach i fakturach. Taką kompozycję często porasta jałowiec lub macierzanka. Obok skalniaka można też zrobić oczko wodne. Tak wygląda ogród skalny w wersji podstawowej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby go rozbudować.

Kamienne schody w skalniaku

Z dużych płaskich głazów lub drewna można zbudować schody wpisane w pagórek, na którym utworzono skalniak. Schody po obu stronach można otoczyć murkiem z kamieni lub obsadzić roślinnością. Najlepiej wybierać do tego celu rośliny o płożących pędach i niewielkich wymaganiach co do gleby. Idealne będą np. rozchodnik, irga płożąca i jałowiec płożący.

Fontanna lub kaskada wodna w skalniaku

Jeśli chcesz urozmaicić oczko wodne, możesz utworzyć w nim fontannę. Można ją łatwo wykonać, umieszczając dyszę fontannową w wydrążonym kamieniu, usypanym z kamieni pagórku lub w ceramicznym ozdobnym naczyniu pozbawionym dna.

Możesz też pójść krok dalej i zrobić kaskadę wodną, która będzie stanowiła namiastkę wodospadu. Kaskadę wodną można utworzyć na stromych wzniesieniach, które znajdują się w pobliżu oczka wodnego. Wzniesienie można też zbudować specjalnie pod kaskadę. Należy wydrążyć w nim wgłębienie, które stanie się korytem strumienia. Wgłębienie trzeba wyłożyć materiałami, które wykorzystuje się także do zbudowania dna oczka wodnego: matą poliestrową i wykładziną z elastycznej folii oraz drobnymi kamieniami. Większe kamienie należy położyć wzdłuż brzegu strumienia, trzeba przygnieść nimi brzegi folii. Co kilkadziesiąt centymetrów w korycie należy ułożyć kamienie, które będą tworzyły progi kaskady.

Żeby doprowadzić wodę z oczka na szczyt wzniesienia, potrzebna będzie pompa wodna umieszczona na dnie oczka i rura doprowadzona do strumyka. Te elementy należy dokładnie zasłonić kamieniami lub roślinami.

Po doprowadzeniu wody do strumyka może się okazać, że woda ucieka bokami koryta albo spływa za szybko. Wtedy trzeba będzie poprawić brzeg lub zmienić stopień nachylenia koryta strumienia.

Biały żwir w ogródku skalnym

Inspiracji do aranżacji ogrodu skalnego można poszukać też w ogrodach urządzonych w innym stylu, np. ogrodach japońskich. Przykładem elementu zaczerpniętego z ogrodu japońskiego, który sprawdza się także w ogrodach skalnych, jest drobny, jasny żwir. Pasmo żwiru może otaczać cały skalniak, można nim także wysypać ścieżki w ogrodzie.

Żwir wysypany w kształcie okręgu lub nerki może też służyć jako ściółka rabat, na których będą rosnąć rośliny. Żwir wykorzystany w ten sposób utrudni rozwój chwastów, ochroni korzenie hodowanych roślin przed mrozem i przegrzaniem. Na takiej rabacie przyjmą się np.: lawenda, szałwia, hortensja, jałowiec i bukszpan.