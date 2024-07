Ajwar jest gęstym sosem na zimno, który w wersji podstawowej przygotowuje się z pieczonej czerwonej papryki, bakłażana, octu winnego i oliwy. Proporcje warzyw są dowolne – w zależności od tego, który smak ma być dominujący. Bakłażany można zastąpić kabaczkami lub cukinią.

Ajwar to dip popularny w kuchni bałkańskiej. Jest wyrazisty w smaku, lekko pikantny i słony. Ma postać pasty, dlatego często sprzedawany jest w tubkach. Można go przyrządzić samodzielnie. Przepis na ajwar jest bardzo prosty i daje możliwość wzbogacania go np. o wędzoną paprykę, czosnek, pomidory czy kolendrę.

Z czym jeść ajwar?

Ajwar to wegański warzywny dodatek, który znakomicie zastępuje ketchup, dlatego doskonale nadaje się do kanapek, zapiekanek, grzanek, cebularzy, pizzy, tart, a nawet mięs z grilla. Zwarta konsystencja i jędrna tekstura pozwalają również na wykorzystywanie tego pysznego sosu do przyrządzania zup, zapiekanych warzyw oraz dipów (np. z jogurtem). Ajwar świetnie komponuje się z serami i rybami. Jest to przysmak kuchni bałkańskiej, dlatego świetnie współgra z burkiem (półfrancuskim ciastem nadziewanym np. szpinakiem, ziemniakami, serem lub dynią) czy tavcze gravcze (zapiekaną w kamiennym naczyniu fasolą w pomidorowej zalewie).

Ajwar można przygotować w ilości, która od razu zostanie wykorzystana lub w postaci przetworów na zimę. Najlepiej umieszczać go w małych słoiczkach, które po otwarciu należy przechowywać w lodówce.

Przepis na ajwar w wersji podstawowej

Składniki:

1 duży bakłażan lub dwa małe,

5 dużych czerwonych papryk,

pół szklanki oliwy z pestek winogron,

50 ml białego octu winnego,

szczypta suszonego chili,

łyżeczka soli himalajskiej.

Dodatkowo będą ci potrzebne:

około 2-3 małe (około 50-100 ml) wysterylizowane (w piekarniku lub we wrzącej wodzie) słoiki,

foliowy worek do ostudzenia papryki.

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik, ustaw go na 220 stopni Celsjusza. Na blaszce połóż papier do pieczenia.

Dokładnie wyszoruj papryki i bakłażana. Przekrój na pół i usuń gniazda nasienne. Osusz i połóż skórką do góry w rozgrzanym piekarniku na papierze.

Gdy warzywa zaczną ciemnieć, a nawet delikatnie się przypalać – wyjmij je z pieca.

Włóż gorące papryki do worka i szczelnie zamknij. Odstaw na około 10 minut. Wydzielające się z nich ciepło sprawi, że skórka będzie łatwa do ściągnięcia.

Odstaw bakłażana do ostygnięcia – w przewiewnym miejscu.

Obieraj papryki pod strumieniem zimnej wody, dzięki temu cały proces będzie przebiegał zdecydowanie sprawniej niż na sucho.

Z bakłażana wydrąż upieczony miąższ dużą łyżką.

Zmiel warzywa w maszynce do mięsa lub przetrzyj przez sito, możesz je też rozdrobnić za pomocą blendera lub w malakserze.

Warzywną pulpę umieść w rondelku. Ustaw pod nim średniej wielkości płomień, podgrzewaj całość, cały czas mieszając i powoli dodając olej.

Gdy czerwone puree się zagotuje, dopraw je solą i chili. Wtedy też możesz już przestać je mieszać.

Zmniejsz ogień pod garnkiem, przykryj i duś ajwar przez około 70-90 minut do momentu uzyskania zwartej i jednolitej konsystencji. Pod koniec dodaj ocet i dokładnie wymieszaj.

Jeszcze gorący sos przelej do czystych słoików, zakręć i odstaw do wystygnięcia wieczkiem do dołu.

Smacznego!