Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła opinią publiczną. W miniony czwartek jej bliscy przekazali informację, że modelka zmarła w wieku 56 lat. Pod przejmującym wpisem jej męża pojawiło się mnóstwo komentarzy wyrażających żal i smutek. Dziś w "Dzień Dobry TVN" przyjaciele wspominali Agnieszkę Maciąg. Piotr Wojtasik opowiedział o jej ostatnich chwilach.

Agnieszka Maciąg walczyła z chorobą nowotworową

Agnieszka Maciąg od wielu lat zmagała się z chorobą nowotworową. W marcu 2025 roku poinformowała publicznie o nawrocie choroby. Po tej wiadomości wycofała się z życia publicznego i skoncentrowała na leczeniu oraz czasie spędzanym z rodziną i najbliższymi. Niestety, przegrała tę trudną i nierówną walkę.

Śmierć Agnieszki Maciąg poruszyła nie tylko rodzinę i bliskich, ale również rzesze fanów, którzy śledzili jej karierę i inspirowali się jej podejściem do życia. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów upamiętniających modelkę. Internauci wspominali nie tylko jej urodę i osiągnięcia zawodowe, ale przede wszystkim wartości, które przekazywała - autentyczność, wrażliwość i duchową siłę.

Przyjaciel Agnieszki Maciąg w przejmujących słowach o jej ostatnich chwilach

Śmierć Agnieszki Maciąg jest ogromnym ciosem dla jej najbliższych. Dziś w "Dzień Dobry TVN" wspominano modelkę, a na kanapie zasiedli jej przyjaciele. Wśród nich znalazł się reporter śniadaniówki, Piotr Wojtasik.

Ja mam wrażenie, że ona tu jest i wydaje mi się, że Robert z Heleną nas oglądają. Za każdym razem, jak Agnieszka wpadała do kuchni i ja się pojawiałem u nich to pojawiało się to światełko. Ja zaczynałem narzekać ''wiesz co, dzisiaj mnie boli'' ona mówiła ''czekaj, czekaj ja zrobię ci złote mleko, kurkuma, ciepłe mleko, tu jest słoik z ziołami, które zebrałam sama''. Taka była Agnieszka i takie mam wspomnienia z nią. zaczął Piotr Wojtasik.

Przyjaciel Agnieszki Maciąg nie ukrywał emocji w "Dzień Dobry TVN".

Z wielkim wzruszeniem o tym mówię bo to wszystko się wydarzyło wczoraj o 18:00 dodał.

Prowadzący śniadaniówkę TVN zapytali go również o to, jak modelka radziła sobie z chorobą. Wtedy Piotr Wojtasik opowiedział o ostatnich tygodniach życia Agnieszki Maciąg. Jego słowa poruszają do łez.

Były różne momenty i to jest ludzkie. Ona poszukiwała. Rozmawiamy dziś o tym, że Agnieszka uczyła nas harmonii życia, zdrowego odżywiania, dobrego oddechu czyli wszystkiego co ma sprawić, żebyśmy żyli w szczęściu jak najdłużej. I to co chyba było dla rodziny i dla Agnieszki najtrudniejsze w ostatnim czasie to właśnie to, że ona szukała przez pewien czas odpowiedzi dlaczego tak się stało. Nie wiem czy odpowiedz znalazła, na pewno jej poszukiwała, ale poszukiwała w bardzo godny piękny sposób. To była ta część bardzo trudna jej życia, ona starała się być cały czas produktywna, wiem że do samego końca, do końca października tak naprawdę, pracowała

W pewnym momencie Piotr Wojtasik zdradził, co usłyszał od męża Agnieszki Maciąg, Roberta Wolańskiego.

Jeśli mogę zacytować Roberta to wiem, że takim jednym z obrazków jak byli jeszcze ze sobą w domu to był moment kiedy wszyscy leżeli na kanapie, pod kocem, leżała Helana, był Michał, był Robert - leżeli sobie przy kominku i Robert określa to jako przepiękny czas, że tak ją pamiętają mówił w ''Dzień Dobry TVN''.

