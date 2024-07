Druga połowa marca przyniosła wręcz lawinę doniesień o nagłym rozpadzie związku Edyty Górniak i Piotra Schramma. Para po trzech latach wspólnego życia miała się rozejść w dość nieprzyjemnych okolicznościach - tak przynajmniej twierdził jeden z tabloidów. Górniak szybko ukróciła te spekulacje i wystosowała odpowiednie oświadczenie. Przypomnijmy: Edyta skomentowała plotki o rozstaniu z partnerem

Zdecydowana deklaracja gwiazdy nie przeszkodziła jednak prasie brukowej w snuciu kolejnych historii na temat rzekomego kryzysu, a cała historia zaczęła przypominać telenowelę. Skąd w ogóle wziął się pomysł, że para się rozstała? W najnowszym wywiadzie dla "Pytania na Śniadanie" Górniak w żartobliwym tonie wyznała, iż powodem może być jej wspólne zdjęcie z... Justinem Timberlakem.



My zrobiliśmy z Piotrem w tej sprawie dochodzenie. Braliśmy pod uwagę różne scenariusze i ostatecznie Piotr stwierdziło, że to zaczęło się od tego, że ja umieściłam na Facebooku zdjęcie z Justinem Timberlakem - to jest mam nadzieję żart, aczkolwiek śmialiśmy się, że jest to prawdopodobne - moi fani wiedząc, że jestem wielkim fanem Justina Timberlake''''a, zrobili taki fotomontaż, że po wielkiej gali na Grammy, po wspólnym wystąpieniu, wracamy razem ze sceny. I może to spowodowało te plotki? - zastanawia się z przymrużeniem oka w rozmowie z Pauliną Drażbą.