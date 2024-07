Kontrowersyjną decyzją telewidzów finał "Top Model 3" wygrała Zuzanna Kołodziejczyk. Faworytką była jednak Marcela Leszczak i po ogłoszeniu werdyktu nie ukrywała swojego rozczarowania. Przypomnijmy: Marcela o wygranej Zuzy: Widzowie popełnili błąd

Wszyscy zastanawiali się, czy konflikt, który narodził się między świeżo upieczonymi modelkami został w jakiś sposób wyjaśniony. W najnowszym wywiadzie Zuza przyznała, że czasem widuję się z Marcelą i nie dochodzi między nimi do spięć. Dodaje jednak, że nigdy nie rozmawiały o zaistniałej sytuacji, ale pewnie kiedyś to zrobią, żeby oczyścić atmosferę.



Nic nie wyjaśniałyśmy - jak się spotykamy to jest miło. Ona powiedziała coś niemiłego o mnie, potem ja to skomentowałam i tak to wyszło. Może kiedyś usiądziemy z kawą i normalnie pogadamy, nie wiem, zobaczymy... - wyznała w rozmowie z TVN.pl