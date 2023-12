Blanka Lipińska poruszyła temat wiary w sieci. Niegdyś deklarowała, że jest ateistką teraz postanowiła odpowiedzieć na pytanie od internauty "czy zrobiła już apostazję".

Internauci uwielbiają Q&A z Blanką Lipińską, ponieważ zawsze mówi, co myśli. Tym razem poruszyła temat wiary i wypowiedziała się na temat apostazji czy ekskomuniki. Fani ciekawi byli, jak będzie spędzała zbliżające się święta Bożego Narodzenia, skoro kiedyś wspominała o apostazji. Autorka "365 dni" postanowiła wyjaśnić wszystkim ciekawskim, jak wygląda jej podejście do wiary:

Patrzcie, jaki to jest absurd, bo apostazja to jest porzucenie wiary katolickiej. Możecie też być ekskomunikowani (...) Mówi wam: Już teraz nie jesteście w rodzinie Kościoła. Super, czy to oznacza, że muszę nie wierzyć w Boga teraz? Teraz kiedy ty mi powiedziałeś, że ja mam ekskomunikę, to ja już teraz nie mogę wierzyć w Boga? Albo czy jeżeli ja nie wierzę w Boga to jest mi potrzebna jakaś apostazja, że ktoś mi powiedział i pewnie cała masa dokumentów jest do wypełnienia, żeby ktoś mi powiedział: Dobrze, teraz w świetle naszego kościelnego prawa, które mnie w ogóle nie interesuje, możesz nie wierzyć w Boga. Czujecie tutaj taki trochę absurdek?

zwróciła się do fanów na Instagramie.