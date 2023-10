11 stycznia Roksana Węgiel obchodziła swoje 18. urodziny, co dla wielu jej fanów, którzy śledzą jej karierę od początku, jest sporym szokiem. Gwiazda zadebiutowała jako 13-latka dzięki udziałowi w "The Voice Kids", a potem wygrała dziecięcą Eurowizję. Przez te kilka lat piosenkarka bardzo się zmieniła i wprost dojrzała w blasku fleszy. Teraz jej wizerunek jest zdecydowanie inny - bardziej odważny i dorosły. Cały czas Roksana Węgiel podkreśla jednak, że chce pozostać sobą i teraz może robić to, na co kiedyś nie miała odwagi.

Jak przyznała Roxie w rozmowie z naszą reporterką, tym, co się w niej nie zmieniło, jest bardzo poważny stosunek do Boga i religii. Gwiazda mówi wprost, że cieszy się, że tego nie zatraciła w miarę dorastania.

Roksana Węgiel i Kevin chodzą razem do kościoła. "Wiara jest dla mnie bardzo ważna"

Jak się okazuje, wiara jest tematem tak bardzo istotnym dla Roksany Węgiel, że zdecydowała się, by na jej nowej płycie znalazły się piosenki, bezpośrednio odnoszące się bezpośrednio do Boga.

Wiara jest bardzo ważna, bardzo istotna. Ostatni czas mi pokazał, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Cieszę się, że tego nie zatraciłam. Dużo osób to komentowało w negatywny sposób, ale ja trzymam się bardzo mocno swoich wartości i bardzo zależało mi, żeby na tej płycie były te piosenki - podkreśla Roksana.

Co ciekawe, kilka z utworów, które piosenkarka napisała wraz ze swoim partnerem, powstało po ich wspólnym uczestnictwie w adoracji.

Tak, to prawda, byliśmy parę razy na adoracji i tacy natchnieni napisaliśmy te numery - wyjaśniła nam gwiazda.

