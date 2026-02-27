Zrezygnował z udziału w "Żonie dla Polaka", a teraz pokazał zdjęcie z Dorotą. Zdradził prawdę
Były kandydat Doroty z "Żony dla Polaka" zaskoczył internautów. Tuż przed wielkim finałem najnowszej edycj programu TVP opublikował kadry, których widzowie nie widzieli. Marcin dodał również zaskakujący komentarz. Zdradził, czy utrzymuje kontakt z Dorotą i pozostałymi uczestnikami. Wszystko ujawnił!
Już w najbliższą niedzielę widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczą wielki finał drugiej edycji "Żony dla Polaka". W ostatni odcinku wyjaśni się, jak potoczyły się losy uczestników i ich kandydatów. Teraz, tuż przed finałem głos ws. programu zabrał Marcin, który niedawno zrezynował z udziału w show. Nie uwierzycie, co zdradził.
Marcin z "Żony dla Polaka" zrezynował z udziału w programie
Marcin był jednym z kandydatów Doroty z programu "Żona dla Polaka". Od samego początku wydawało się, że to właśnie on może być faworytem uczestniczki. Świetnie się ze sobą dogadywali i nic nie wskazywało na to, że kandydat Doroty nagle podejmie decyzję o rezygnacji z programu. Po aktywności na siłowni, gdzie poradził sobie gorzej od jednego ze swoich rywali, Marcin nagle ogłosił, że nie chce brać dalej udziału w hicie TVP. Odejście Marcina wywołało poruszenie wśród fanów "Żony dla Polaka". Od tamtej chwili o serce Doroty walczą już tylko Paweł i Dawid.
Marcin przerywa milczenie tuż przed finałem "Żony dla Polaka"
Chociaż Marcin pożegnał się z programem, to teraz zaskoczył internautów tuż przed finałem drugiego sezonu "Żony dla Polaka". Były kandydat Doroty podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcia z całą ekipą z hitu TVP.
Powoli żegnamy widownię... Jakby nas nie pokazywali. Pamiętajcie, to tylko show... My bawiliśmy się tam razem... I mamy świetny ze sobą kontakt cały czas... Nie pozdrawiamy małych ludzików od hejtu
Pod kolejnym zdjęciem Marcin dodał: "Niedziela ostatni odcinek. Polecam obejrzeć".
Kogo wybierze Dorota z "Żony dla Polaka"?
Dorota z "Żony dla Polaka" zaprosiła do Toronto 43-letniego Dawida, 46-letniego Piotra, 41-letniego Pawła oraz 43-letniego Marcina. Jako pierwszy z programem pożegnał się Piotr, ale to właśnie szokująca decyzja Marcina o rezygnacji z udziału w "Żonie dla Polaka" wywołała największe emocje wśród widzów.
W przedostatnim odcinku programu nie dowiedzeliśmy się, kogo ostatecznie wybrała Dorota. Dopiero w finale widzowie dowiedzą się, czy uczestniczka zdecydowała się kontynuować znajomość z Pawłem czy z Dawidem.
Jak myślicie, kogo wybierze Dorota?
Zanim poznamy prawdę zobaczcie zdjęcia opublikowane przez Marcina!
