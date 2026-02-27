Już w najbliższą niedzielę widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczą wielki finał drugiej edycji "Żony dla Polaka". W ostatni odcinku wyjaśni się, jak potoczyły się losy uczestników i ich kandydatów. Teraz, tuż przed finałem głos ws. programu zabrał Marcin, który niedawno zrezynował z udziału w show. Nie uwierzycie, co zdradził.

Marcin z "Żony dla Polaka" zrezynował z udziału w programie

Marcin był jednym z kandydatów Doroty z programu "Żona dla Polaka". Od samego początku wydawało się, że to właśnie on może być faworytem uczestniczki. Świetnie się ze sobą dogadywali i nic nie wskazywało na to, że kandydat Doroty nagle podejmie decyzję o rezygnacji z programu. Po aktywności na siłowni, gdzie poradził sobie gorzej od jednego ze swoich rywali, Marcin nagle ogłosił, że nie chce brać dalej udziału w hicie TVP. Odejście Marcina wywołało poruszenie wśród fanów "Żony dla Polaka". Od tamtej chwili o serce Doroty walczą już tylko Paweł i Dawid.

Marcin przerywa milczenie tuż przed finałem "Żony dla Polaka"

Chociaż Marcin pożegnał się z programem, to teraz zaskoczył internautów tuż przed finałem drugiego sezonu "Żony dla Polaka". Były kandydat Doroty podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcia z całą ekipą z hitu TVP.

Powoli żegnamy widownię... Jakby nas nie pokazywali. Pamiętajcie, to tylko show... My bawiliśmy się tam razem... I mamy świetny ze sobą kontakt cały czas... Nie pozdrawiamy małych ludzików od hejtu napisał pod jednym ze zdjęć.

Pod kolejnym zdjęciem Marcin dodał: "Niedziela ostatni odcinek. Polecam obejrzeć".

Kogo wybierze Dorota z "Żony dla Polaka"?

Dorota z "Żony dla Polaka" zaprosiła do Toronto 43-letniego Dawida, 46-letniego Piotra, 41-letniego Pawła oraz 43-letniego Marcina. Jako pierwszy z programem pożegnał się Piotr, ale to właśnie szokująca decyzja Marcina o rezygnacji z udziału w "Żonie dla Polaka" wywołała największe emocje wśród widzów.

W przedostatnim odcinku programu nie dowiedzeliśmy się, kogo ostatecznie wybrała Dorota. Dopiero w finale widzowie dowiedzą się, czy uczestniczka zdecydowała się kontynuować znajomość z Pawłem czy z Dawidem.

Jak myślicie, kogo wybierze Dorota?

Zanim poznamy prawdę zobaczcie zdjęcia opublikowane przez Marcina!

Zobacz także:

fot. Instagram wolf_marcin_artur

fot. Instagram wolf_marcin_artur