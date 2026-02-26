Finał 2. edycji "Żony dla Polaka" elektryzuje wszystkich fanów programu. W tym sezonie emocje rosły z odcinka na odcinek, a kolejne decyzje uczestników wielokrotnie wywoływały ogromne emocje. Teraz wszyscy czekają na decyzję Doroty, która ostatecznie wybiera między Pawłem a Dawidem, a w sieci pojawił się zwiastun finałowego odcinka i Kacper Kuszewski zapowiada: "Będzie gorąco".

Zaskakujące wyznania w zwiastunie finałowego odcinka "Żony dla Polaka"

Druga edycja programu "Żona dla Polaka" okazała się prawdziwym hitem, a uczestnicy stanęli na wysokości zadania i zapewniali swoim kandydatom niezapomniane przygody. Nie zabrakło też kontrowersji po tym, jak Maciej z "Żony dla Polaka" został spoliczkowany po tym, jak ogłosił, że odsyła Wiolettę do domu. Kobieta nie kryła emocji. W finale mają spotkać się ponownie, aby wyjaśnić napiętą atmosferę między nimi.

To nie wszystko. U Matta i Kasi z kolei zapowiada się prawdziwa sielanka. Kobieta nie ukrywa, że bardzo tęskniła za swoim partnerem, a jego wizyta w Polsce może przynieść przełomowe decyzje dla tej dwójki:

Ja za nim tęskniłam strasznie. Niesamowicie mocno wyznała wprost Kasia

A co u pozostałych uczestników? Dorota w zwiastunie po raz kolejny komplementuje swoich kandydatów, ale jaką decyzję podjęła? Na to czekają wszyscy! Wielkie nadzieje pojawiają się też wobec Wojtka, który chce wręczyć swojej partnerce wyjątkowy prezent. Jak zareaguje Magdalena? Tego dowiemy się już w niedzielę.

Kacper Kuszewski o finale "Żony dla Polaka"

W finale nie zabraknie też prowadzącego show "Żona dla Polaka" Kacpra Kuszewskiego, który już teraz ujawniła, że będzie to bardzo emocjonujący odcinek, ale nie zabraknie w nim romantycznych chwil, a także szczerych rozmów i zaskakujących decyzji.

Będzie romantycznie, będzie szczerze i będzie gorąco - powiedział wprost Kacper Kuszewski

Będziecie oglądać wielki finał 2. edycji "Żony dla Polaka"?

Zobacz także:

Facebook @TelewizjaPolska